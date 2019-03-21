Kıbrıs’ta ODTÜ öğrencileri ulaşım sorununa karşı eylem yaptı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsünde öğrenciler yaşadıkları ulaşım sorununa ve yüksek fiyatlara yaptıkları eylemle tepki gösterdi.

Eylemde yapılan açıklamada, toplu taşımayı elinde bulunduran şirketin öğrenciler için hem maddi hem de manevi zarara sebep olmaya başladığına dikkat çekilerek “Aynı şirketin ulaşım sağladığı Kalkanlı-Güzelyurt yolu üzerinde taşıma lisansının dahi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hatta şirketin bazı şoförlerinin ehliyetinin bile olmadığı iddiaları basında yer alıyor. Yetkililere soruyoruz, bu kişilere canımızı nasıl emanet edeceğiz? Okulumuza sağ salim ulaşabileceğimize nasıl emin olacağız?” denildi.

SAĞLIKLI VE UCUZ ULAŞIM TALEBİ

Sadece öğrenciler tarafından kullanılan ODTÜ-Kalkanlı-Güzelyurt güzergâhında kartsız öğrencilerden 4 TL ücret alındığı ve en az 20 TL'lik yükleme yapılması dayatmasını kabul etmeyeceklerini belirten ODTÜ öğrencileri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine seslenerek taleplerini şöyle sıraladı: