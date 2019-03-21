Kıbrıs’ta ODTÜ öğrencileri ulaşım sorununa karşı eylem yaptı
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde öğrenciler, yaşadıkları ulaşım sorununa ve yüksek fiyatlara karşı eylem yaptı.
Fotoğraf: Evrensel
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsünde öğrenciler yaşadıkları ulaşım sorununa ve yüksek fiyatlara yaptıkları eylemle tepki gösterdi.
Eylemde yapılan açıklamada, toplu taşımayı elinde bulunduran şirketin öğrenciler için hem maddi hem de manevi zarara sebep olmaya başladığına dikkat çekilerek “Aynı şirketin ulaşım sağladığı Kalkanlı-Güzelyurt yolu üzerinde taşıma lisansının dahi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hatta şirketin bazı şoförlerinin ehliyetinin bile olmadığı iddiaları basında yer alıyor. Yetkililere soruyoruz, bu kişilere canımızı nasıl emanet edeceğiz? Okulumuza sağ salim ulaşabileceğimize nasıl emin olacağız?” denildi.
SAĞLIKLI VE UCUZ ULAŞIM TALEBİ
Sadece öğrenciler tarafından kullanılan ODTÜ-Kalkanlı-Güzelyurt güzergâhında kartsız öğrencilerden 4 TL ücret alındığı ve en az 20 TL'lik yükleme yapılması dayatmasını kabul etmeyeceklerini belirten ODTÜ öğrencileri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine seslenerek taleplerini şöyle sıraladı:
- Okul yolunda tekrardan sağlıklı bir toplu taşıma gerekmektedir
- Kartlı sistemle ortaya çıkan normal ücretin 5 katı fiyat talebi kaldırılmalı
- Kaldırılan Müze Durağı tekrardan açılmalı
- Otobüs seferleri yarım saat aralıklarla yapılmalı (HABER MERKEZİ)