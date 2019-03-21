21 Mart 2019 12:20

Beylikdüzü Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır'a MMO İstanbul'dan destek

Beylikdüzü Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Beylikdüzü temsilciliğini ziyaret etti.

Beylikdüzü Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır'a MMO İstanbul'dan destek

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır, Makine Mühendisleri Odası Beylikdüzü temsilciliğini ziyaret etti

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Beylikdüzü temsilciliğini ziyaret ederek üye ve yöneticilerler bir araya geldi.

    Rantçı değil demokratik ve halkçı belediyecilik için birlikte mücadelenin gerekliliğine vurgu yapan Bakır, ekonomik krizin derinleştiğine, işçi ve emekçilerin başta temel gıda maddeleri olmak üzere elektrik, su, doğal gaza yapılan zamlara dikkat çekti. 

    Artan ayrımcılığa ve baskılara karşı da tüm emek, barış ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesinin önemine değinen Bakır, “Belediye meclisinde başta işçi ve emekçiler olmak üzere Beylikdüzü halkının sesi olmak, halkın taleplerini mecliste dile getirmek, alınan kararları halkla paylaşmak, halkın yararına olmayan kararlara karşı birlikte mücadele etmek için belediye meclis üyeliğine aday oldum” diye konuştu.

    Bakır’ın ardından söz alan MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, bütün emek ve demokrasi güçlerin birlikte mücadele etmesini önemsediklerini ifade ederek 31 Mart’ta tek adam yönetimini geriletmek için demokrasi adaylarını destekleyeceklerini belirtti. Halkı aydınlatmak için Kamil Bakır’ın adaylığının önemli olduğunu dile getiren Kılıç, adaya başarılar dileyerek destek açıklamasında bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)

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