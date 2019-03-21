Sibaş işçilerinin direniş alanına çöp döktüler

Adnan GÜRKAN

Aydın

Sibaş işçilerinin direniş alanına ve direniş çadırının önüne çöp döküldü.

Aydın’da kurulu bulunan Sibaş Gıda fabrikası işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerinin iyileştirilmesi için başlattığı direniş sürüyor.

Sabah direniş alanına geldiklerinde pis bir koku duyduklarını belirten işçiler, çadırın önünde artık salamura suyu ve turşu atıklarıyla karşılaştı. Pis suyun alandan akarak, yan yoldan tarlalara ulaştığını belirten işçiler, asitli suyun bitki ve ağaçlara büyük zarar vereceğine de dikkat çekti. İşçiler, tutanak tutulması için jandarmaya, belediyeye, kaymakamlığa başvurdu ancak bir sonuç alamadı.

Sibaş işçilerinin direniş alanına çöp döküldü Fotoğraf: Evrensel

Sibaş işçileri, “Geçen hafta Sibaş patronu sesimizden rahatsız olmuş, jandarmayı aramış. Jandarma geldi ‘gürültü’ yapmışsınız diyerek 153 TL ceza kesti gitti. Sonraki 3 gün boyunca da her gün gelerek ‘hakkınızda şikayet var. Bir daha şikayet olursa ses cihazınıza el koyarım’ dedi. Patron aradığında tepemizde bitenler, biz aradığımızda geçiştiriyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi.

Olayı duyarak Sibaş önüne gelen Tema Vakfı Söke Temsilcisi ve Söke Çevre Platformu üyesi Ömrüye Demirkol da olayın takipçisi olacakları sözünü vererek, işçilerin haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

İşçilerin saatler süren uğraşlarının ardından, akşamüzeri alana gelen Söke Belediyesi zabıtaları, getirdikleri traktör yükleyici ile alana kum dökerek kokuyu giderdi. Zabıtalar, Sibaş yetkilileri hakkında işlem yapacaklarını söyledi.

Sibaş işçilerinin direniş alanına çöp döküldü Fotoğraf: Evrensel

“Ne jandarmanın yazdığı ceza ne de çadırımızın önüne dökülen pislik bizi yıldıramaz. Sendikamızla birlikte işimize dönene kadar mücadelemiz devam edecek” diyen işçiler, “Kış da geçse, yaz da gelse direnişimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

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