Macaristan Başbakanı Orban’ın partisinin AP üyeliği askıya alındı

Avrupa Parlamentosundaki merkez sağ milletvekillerinin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi (EPP), Macaristan’da hükümette olan sağcı-milliyetçi Viktor Orban’ın liderliğini yaptığı Fidesz partisinin üyeliğini askıya aldı. Karar, Avrupa Halk Partisi'nin Brüksel’de düzenlediği toplantıda 3’e karşı 190 delegenin oyuyla alındı. EPP Başkanı Joseph Daul, yaptığı açıklamada, alınan karar kapsamında Fidesz’in parti toplantılarına katılmayacağını, oy hakkına sahip olmayacağını ve görevler için aday gösteremeyeceğini belirtti.

EPP Avrupa Parlamentosu Grup Başkanı Manfred Weber, Fidesz’in yeniden gruba katılması için gerekli olan koşulları değerlendirmek için bir teftiş komitesi kurulacağını söyledi. Komiteye Avrupa Konseyi eski Başkanı Herman van Rompuy’un liderlik edeceği belirtildi. Komitede ayrıca Avrupa Parlamentosu eski başkanı Hans-Gert Pöttering (CDU) ve Avusturya eski Başbakanı Wolfgang Schüssel (ÖVP) yer alacak.

Avrupa Halk Partisi’nin kararı, göçmen karşıtı kampanyaları ve tartışmalı yargı reformu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Orban’ın liderliğindeki partiye disiplin cezası verilmesi yönündeki artan baskıların ardından geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve EPP içerisindeki 13 parti Fidesz partisinin ihraç edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Juncker Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada “Bence Orban temel Hristiyan Demokrat değerlerden uzaklaşıyor. Bu nedenle onun yeri EPP’nin dışı” dedi.

Macaristan’da hükümetin vergi gelirleriyle ilgili başlattığı bir kampanyada Juncker, yasadışı göçü desteklemek ve ABD’li milyarder George Soros’un kuklası olmakla suçlanmıştı. Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan EPP, Soros’un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi’nin ülkede faaliyet göstermesini engelleyen adımlar atmasını eleştiriyor. Üniversite, baskılar nedeniyle bazı bölümlerini Viyana’ya taşıma kararı almıştı.

Macaristan Başbakanı Vicktor Orban, Brüksel’de yaptığı açıklamada kararın gönüllük esasına dayalı olduğunu söyledi. Orban, partisinin üyeliğinin askıya alınmadığını ancak Macaristan’da hukukun üstünlüğüne ilişkin bağımsız bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme tamamlanana dek gönüllü olarak EPP’ye katılımının durdurulduğunu söyledi.

Orban’ın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra diğer sağcı partilerle birlikte yeni bir grup kurması bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)

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