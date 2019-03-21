Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı

Zeliş IRMAK

Cem ŞİMŞEK

Çerkezköy

Tekirdağ Çerkezköy’de kurulu Altın İplik fabrikası işçileri ücretlerinin düzensiz ödenmesi nedeniyle eylem yaptı. Daha öncede patronun işçilere ücretlerin yüzde 80’ini ödeyeceği sözünün yerine getirilmemesine tepki gösteren işçiler yemekhaneyi terk etmeme eylemi başlattı. İşçiler vardiya çıkışında fabrika önüne yürüyerek kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi.

SALTEKS VE KALE KAYIŞ’TAN DESTEK

TEKSİF’te örgütlenen işçiler fabrikada çoğunluğu sağladı. Ancak patronun itirazı üzerine yetki tespiti süreci başladı. Yetki sürecinin bir an önce tamamlanmasını da isteyen Altın İplik işçileri, alacakları ve sendika hakları için mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Altın iplik işçilerini fabrika önünde Salteks ve Kale Kayış’ta sendika hakkı için direnen işçiler karşıladı. Karşılama sırasında “Direne direne kazanacağız”, “Altın İplik işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

Eyleme Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, TEKSİF Genel Başkan Danışmanı Faruk Büyükkucak, TEKSİF Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, EMEP Tekirdağ İl Başkanı Mukaddes Akdeniz ile TEKSİF ve Türk-İş’e bağlı diğer bazı sendikaların şube yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Eylemde basın açıklamasını TEKSİF Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Ersin Çelik okudu. Patronun sendikayı yok sayan tutumuna tepki gösteren Çelik, işçi ücretlerinin taksitle ödenmesinin sendika hakkını kullanan işçileri yıldırmak anlamına geldiğini söyledi.

Fotoğraf: Zeliş Irmak/Evrensel

ALTIN İPLİK İŞÇİLERİ: MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Eylemde sendika mücadelesi yürüten işçiler adına yapılan konuşmada ise mücadelenin en önünde yer alan kadın işçilere dikkat çekildi. Birlik ve beraberliği sürdüreceklerini ifade eden işçiler “Yaşasın Altın İplik işçilerinin mücadelesi. Durmak yok, mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Eylemle ilgili Evrensel’e konuşan bir Altın İplik işçisi, ücretlerinin 4’e bölünerek ödenmesine tepki gösterdi. Zaten geçim derdi yaşadıklarını vurgulayan kadın işçi, “Haklarımızın hepsinin düzenli şekilde ödenmesini istiyoruz” dedi.

“PATRON ÖNÜNÜ GÖREMİYORSA BİZ ALDIĞIMIZ 3 KURUŞLA NASIL GÖRECEĞİZ?

12 yıldır Altın İplikte çalışan ve sendikalaşma sürecinin öncülerinden olan kadın işçi ise, “11 aydır ücretlerimiz bölünerek ödeniyordu. Artık borçlarımızı ödeyemez duruma geldik. Hepimiz ekonomik açıdan çok sıkıştık. Bu yüzden direniş başlattık” dedi. Patronun “Önümüzü göremiyoruz, para yok” diyerek ücretleri düzensiz ödediğini ifade eden işçi, “O fabrika sahibiyken önünü göremiyorsa, biz aldığımız 3 kuruşla nasıl göreceğiz önümüzü?” diye sordu. Altın İplik işçilerinin mücadelesine destek verenlere de teşekkür eden işçi, önümüzdeki sürece ilişkin işçilerle durum değerlendirmesi yaparak mücadelenin nasıl seyredeceğine karar vereceklerini ifade etti ve “Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Asla vazgeçmek yok” dedi.

“BUNA DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ”

Fabrikada çalışmaya yeni başladığını söyleyen bir başka kadın işçi ise, “Ben işe başlarken ‘Maaşlar ikiye bölünecek’ dediler. Ama şu anda 4’e bölünüyor. Maddi olarak büyük zorluklar yaşıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Burada eşi ile birlikte çalışan arkadaşlarımız var. Kira ödüyoruz. Nasıl yapacağız?” dedi. Sendika haklarının tanımamasına da tepki gösteren kadın işçi, “Sendikalı olduk, onu da kabul etmiyorlar. Biz hakkımızı arıyoruz. Buna dur demenin zamanı geldi” dedi.

Altın İplik’te 3 yıldır çalıştığını söyleyen diğer bir kadın işçi de “Gerektiğinde fazla mesaiye kalıyoruz. Tek isteğimiz haklarımız. Ödedikleri yarım maaş ile faturalarımızı mı, kiramızı mı ödeyelim? Borç mu ödeyelim, çocuklarımızın ihtiyaçlarını mı karşılayalım?” diye sordu.

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