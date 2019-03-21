Diyarbakırlılar Newroz alanına aktı, halk "Biz buradayız" dedi

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Bölge’de Newroz, başta Diyarbakır, Van, Batman, Antep ve Şırnak olmak üzere birçok merkezde kutlandı. Kutlamalarda, "Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalksın" talebi öne çıkarken tecride karşı açlık grevinde olan Leyla Güven’in ve cezaevlerinde açlık grevinde olan mahkumların yaşaması istendi. Diğer yandan seçimlere 10 gün kala gerçekleştirilen Newroz’da halk, Bölge illerinde seçmiş olduğu belediyelere kayyım atanmasına ve baskılara rağmen alanları doldurarak “Buradayız” mesajı verdi.

DİYARBAKIR'DA HALK "BURADAYIZ" DEDİ

Diyarbakırlılar “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla, sabahın erken saatlerinden itibaren kentin dört bir tarafından Newroz Parkı’na aktı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Fotoğraf: MA

Kentin dört bir yanından Newroz’a akın eden halk, Yeniköy Mezarlığı, Evrim Alataş Caddesi ve Yeni Hal Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. 3 ayrı koldan Newroz Parkı’na ulaşan yüzlerce kişi, arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Newroz kutlamasını 268 yerli ve yabancı basın mensubu izledi.

Alanı dolduran halk saygı duruşu sırasında “Leyla Güven onurumuzdur”, “Bijî berxwedana zindanan” ve “Zülküf Gezen ölümsüzdür” sloganları attı.

Fotoğraf: MA

Diyarbakır Newrozu’na, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için başladığı açlık grevinde 134. günü geride bırakan Leyla Güven damgasını vurdu. Alanı dolduran halk, “Leyla Güven onurumuzdur”, “Bijî berxwedana zindanan” ve “Zülküf Gezen ölümsüzdür” sloganları attı. Alanda bulunan “Faşizm kaybedecek halklar kazanacak", "Kadın zılgıtları direnişin sesidir", "Halkın iradesi gasbedilemez", "Newroz direniştir, halkların baharıdır” pankartları dikkat çekti.

Konuşmacılardan önce Diyarbakır belediye başkan adayları sahneye çıktı ve alandaki yurttaşları selamladı. Newroz Tertip Komitesi Başkanı Garip Kandemir, Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekerek “Türkiye’de siyasi sorun var. Bu sorunun çözülmesi için İmralı Adası’nın kapıları açılmalıdır. Bu kapı özgürlük, kardeşlik kapısıdır. Kürt halkı son yüzyılda statüsüz bir şekilde yaşadı. Bu halk, direnişi ile özgürlük noktasına geldi. Bu halk özgürlüğüne kavuşmalıdır. En çok Kürt halkı özgürlüğü hak ediyor. Bu da ittifak ile sağlanır, o zaman hiçbir güç bunun önünde duramaz” diye konuştu.

NEWROZ ATEŞİNİ ZÜLKÜF GEZEN'İN AİLESİ YAKTI

Kutlamada, Abdullah Öcalan’ın üzerindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son verdiği açıklanan Zülküf Gezen’in ailesi Newroz ateşini yaktı.

TUTUKLU SİYASETÇİLERİN İSİMLERİ OKUNDU

HDP’nin tutuklu bulunan önceki belediye eş başkanları ve milletvekilleri, DBP’li tutuklu belediye eş başkanları ve cezaevlerinde açlık grevi eyleminde olan siyasetçilerin isimleri okundu. Okunan isimler tek tek alkışlandı.

LEYLA GÜVEN MESAJ GÖNDERDİ

Fotoğraf: Şerif Karataş/Evrensel

Leyla Güven'in Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına gönderdiği Kürtçe mesaj, 3 Mart’tan bu yana açlık grevinde olan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ tarafından okundu. Leyla Güven, Newroz mesajında, “Bahar geldi artık. 2019 yılında tecridi kıracağız ve halkımızı özgürleştireceğiz. Bütün dünya halkları iyi bilmelidir ki tecrit içinde bir yaşamı asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"TECRİDİ KIRACAĞIZ"

Kürdistan Demokrasi Platformu Başkanı Sertaç Bucak, barış ve diyalogun önemine değinerek Newroz’un diyalog ve barış için yeni bir adım olması temennisinde bulundu. TJA adına konuşan Ayşe Gökhan ise açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven'in ve cezaevlerindeki mahkumların durumuna dikkat çekerek birlik çağrısı yaptı. Ayşe Gökhan, “Bu yıl Newroz'un adı Leyla Güven’dir. Uzatmayacağız, bugün tecridi kıracağız, birlik olmadan özgürlük olmaz” dedi.

"HALKLA YÖNETECEĞİZ"

Kürdistan Komünist Partisi adına konuşan Sinan Çiftyürek, Kürt partilerle yapılan ittifakın önemine dikkat çekerek “Biz belediyeleri alırsak size vaatlerde bulunmuyoruz. Sizinle birlikte yöneteceğiz, işte demokrasi budur. Belediye başkan adaylarımıza sesleniyorum, kayyımları gönderdiğimiz zaman makam araçlarını bırakmalıyız, halkın arasında olmalıyız” dedi.

"TECRİDİ KALDIRIN, TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞSİN"

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ise Leyla Güven ve cezaevlerinde açlık grevinde olanlara dikkat çekerek “Kürtlerin evlatları bu Newroz’da halay çekmeleri gerekirken şu anda zindanlarda direniyor. Tecridi kaldırın, Türkiye demokratikleşsin” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Zülküf Gezen’e, Kemal Kurkut’a, Mazlum Doğan’a sözümüzdür, barış kazanacak. Bu haklı talebe bu meydan da ses veriyor. Yoldaşlarımızın talebi bizim talebimizdir, onları yaşatmak boynumuzun borcudur. Amed bir kez daha tarih yazıyor, bir kez daha tarihe tanıklık ediyor” dedi.

"Tecrit başlamasıydı bugün, bu meydanda barış ve demokrasi olacaktı" diyen Buldan, “Bunu iyi bilsinler, irade barıştan asla taviz vermez. Artık duyun, 3 maymunu oynamaktan artık vazgeçin. Bu halk barış için, demokrasi için bu meydandan sesleniyor. Seçimlere 10 gün kaldı, herkes bilsin ki 31 Mart’a tek adam rejimine karşı seçimlere gireceğiz. Bu faşist ittifakın hırsızlığına, talanına karşı seçimlere gireceğiz. 'Tek dil, tek millet, tek ben' zihniyetine karşı seçimlere gireceğiz. Halkımızı yoksulluğa, gençlerimizi işsizliğe, karanlık bir geleceğe itenlere karşı seçimlere gireceğiz. Bu seçim halkların, emeğin, kadınların, Kürtlerin ittifakıdır. Biz barış partisiyiz. Savaş kolaydır, barış yürek, cesaret ister. Bizde de, halkımızda da hem yürek hem cesaret var. Barışa, demokrasiye olan inanıcımızla birlikte Newroz’un tüm dünya halklarına kutlu olmasını diliyorum. Mutlaka kazanacağız. Bu Newroz’u Leyla Güven’e armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

SELMA GÜRKAN: KARDEŞLİĞİ, BARIŞI, DEMOKRASİ SAVUNMA İHTİYACI

Diyarbakır Newrozu’na katılan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, Evrensel’e konuştu ve şunları söyledi: 2019 Newrozu’nu Ortadoğu’da emperyalistlerin paylaşım çatışmalarının devam ettiği bir süreçte kutluyoruz. Ülkede ise siyasi iktidarın Kürt sorununda inkar ve baskı politikalarını sürdürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Elbette Newroz’un Kürt halkının taleplerini ifade etme ve kazanmak için mücadele etme konusunda sembolik bir anlamı vardır. Dolayısıyla emperyalist çatışmalara karşı içeride siyasi baskı ve inkara karşı halkların kardeşliğini, ülkede barışı, Bölge'de demokrasiyi savunma acil ihtiyaçtır. Bu talepleri kazanma mücadelesini ilerletmek için Newroz kutlu olsun diyoruz, Newroz pîroz be.

DİYARBAKIR NEWROZU'NA KATILAN TEMSİLCİLER

Diyarbakır'daki Newroz kutlamasına siyasetçiler, sivil toplum örgütü başkanları ve yöneticileri, dernek yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 181 isim katıldı.

Kutlamanın onur konukları ise Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan ve Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Cezaevinde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in annesi Havva Gezen ile babası Şehmus Gezen oldu. Diyarbakır Newrozu’nun ateşini de Zülküf Gezen’in ailesi yaktı.

Newroz’a katılan 181 kurum-örgüt temsilcilerinden bazıları şunlar:

DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan

HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkan adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı

HDP milletvekilleri

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan

SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce

ESP Genel Başkan Vekili Şahin Tümüklü

İHD eş genel başkanları Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan

HDP’nin yerel seçimler kapsamında ittifak sağladığı Kürt partileri temsilcileri

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın

Süleymaniye Valisi Dr. Haval Abubaker Hussein

Diyarbakır Newroz kutlaması, yapılan konuşmalardan sonra sanatçıların sahne almasıyla sonlandı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

“NEWROZ TRENİ”NİN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fotoğraf: MA

Batman-Diyarbakır arası sefer yapan ve halkın "Newroz treni" dediği yolcu treninin seferleri iptal edildi. Her yıl sabahın erken saatlerinde Siirt Kurtalan'dan kalkan, Batman ve Bismil üzeri Diyarbakır'a gelen yolcu trenine, bu yıl bir kez daha Newroz yasağı getirildi. “Newroz treni”ne ilk engel 2016 yılında getirildi ve akabinde bu her yıl devam etti. Halkın "Newroz treni" dediği yolcu trenine, yol güzergahı boyunca tüm duraklarda Diyarbakır Newrozu'na katılmak için binlerce yurttaş biniyordu. (Diyarbakır/MA)

VAN’DA RENK CÜMBÜŞÜ

Fotoğraf: MA

Van’da da, Van Kalesi'nin eteklerinde bulanan Newroz alanına sabahın erken saatlerinden itibaren on binlerce kişi aktı. Kadınların kiras fistan, erkeklerin ise şal û şepik giyerek alana gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Alanda Newroz ateşini barış anneleri yaktı.

BEKİR KAYA'DAN MESAJ

Mesaj gönderen Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya, Dehaklara karşı halkı adayların etrafında kenetlenmeye çağırdı. Kaya mektubunda, “Halkımızın iradesini gasbeden ve tüm değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışan kayyım politikasına karşı halkımızın 31 Mart'ta çok anlamlı bir cevap vereceğine inanıyorum. Tüm benliğimiz ve yüreğimizle inanıyoruz ki, Van halkımız tarihi bir sorumluluk üslenerek 14 belediyenin tamamını da alarak tarihe bir not daha düşecektir. Dedi. Kaya mesajının sonunda ise, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar faşizm uygularlarsa uygulasınlar, bizler mutlaka kazanacağız" diyerek halkın Newroz'unu kutladı.

Burada konuşan DBP İl Eş Başkanı Aynur Tarhan, İmralı tecridine karşı DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in başlattığı açlık grevi eylemine dikkat çekerek, " İmralı tecridini bu direniş ve coşkuyla kıracağız. Buradan Van'ın selamlarını Leyla Güven ve açlık grevinde olanlara gönderiyoruz" dedi. (Van/MA)

MARDİN’DE HER DİLDE NEWROZ

Mardin’in Nusaybin ve Midyat ilçelerinde Newroz mitingine binlerce kişi katıldı. Nusaybin'de Cegerxwîn Meydanı’nda başlayan kutlamaya sabah saatlerinden itibaren halk gruplar halinde akmaya başladı. Yöresel kıyafetleriyle alana yürüyenler uzun süre giriş kapılarında bekletildikten sonra üst aramaları yapılarak içeriye alındı. Midyat'ta da, sabah saatlerinden itibaren yurttaşlar, Midyat Otogarına akın etti. Coşkusu dinmeyen kitle alana üst aramalarının ardından alınırken, alana Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Arapça pankartlarla Newroz kutlandı. (Mardin/MA)

BATMAN'DA LEYLA GÜVEN TİŞÖRTLERİ

Fotoğraf: MA

Batman’da on binlerce kişi DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve Nasır Yağız’ın fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle Newroz kutlamasına katıldı.

Newroz alanında saygı duruşu ile kutlamalar başlarken yerel kemençe grubunun stranları eşliğinde halk coşkuyla halay çekti. (Batman/MA)

BİNGÖL’DE MÜZİSYENLERE ENGELLEME

Bingöl’de Newroz kutlaması, Saray Mahallesi’ndeki Sağlık Caddesi’nde binlerce kişinin katılımıyla başlarken, kutlamaya katılmak için kentte gelen sanatçılar engellendi. Diyarbakır’dan Newroz kutlaması için Bingöl’e gelen sanatçı Mizgin Tahir ve ekibi, Genç ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Tahir'in ekibindeki müzisyen Bîlind Şakir, Suriye uyruklu olduğu için kendisine 707 lira ceza kesilirken, ekibi getiren araca ise bin 450 lira para cezası kesildi. Sanatçıları taşıyan araç ve Bîlind Şakir'in Bingöl'e girişine izin verilmeyerek Diyarbakır'a geri gönderildi. Sanatçı Mizgin Tahir ise Newroz Tertip Komitesince Genç'ten başka bir araçla Bingöl' e getirildi. (Bingöl/MA)

ŞIRNAK MERKEZ, SİLOPİ, ULUDERE…

Şırnak merkezde 3 yıl önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası gerçekleştirilen ilk Newroz için yurttaşlar büyük bir coşkuyla alana aktı.



Kutlamalar için gelenler içerisinde özellikle kadınların ve gençlerin yoğunlukta olması dikkat çekti.

Yasaklardan sonra ilk defa kutlamaların gerçekleştirildiği merkezlerden biri olan Silopi’de ise binler Newroz alanına aktı. Buradaki kutlamalara katılanlar arasında yasaklar sırasında yakınlarını kaybedenler aileler ile cenazesi günlerce sokakta kalan Taybet İnan’ın yakınları da yer aldı.



Kutlamaların yapıldığı bir başka adres olan Uludere’de yöresel kıyafetler giyen yüzlerce yurttaş, ellerinde HDP bayraklarıyla alanda halay çekti. (Şırnak/MA)

ADANA NEWROZU RENGARENK

Fotoğraf: Evrensel

Adana Newrozu Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşti. Newroz etkinliğine kilometrelerce uzaktan yürüyerek ve araçlarla gelen vatandaşlar alanda renkli görüntüler oluşturdu. Alana gelenlerin genç ve kadınların yoğun olması coşkulu bir görüntü oluşturdu. Şal u şepik giyenler, ellerinde sarı, kırmızı ve yeşil renk olanlar polislerce alana alınmadı.

Tüm halkın Newroz’unu kutlayan HDP Adana İl Eş Başkanı Mehmet Mahsun Eriğ, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve tutukluların direnişine dikkat çekerek, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasını istedi.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Leyla Güven ve mahpusların Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve yasaların uygulanması için açlık grevinde olduğunu hatırlatarak taleplerinin karşılanmasını istedi.

"SAVAŞ POLİTİKALARINA SON VERİLSİN"

Savaş politikalarına son verilmesini isteyen Peköz, "Tüm varını yoğunu silah tüccarlarına aktaran iktidar yoksulların ekmeğini her gün bir dilim daha azaltıyor" dedi.

HDP'nin Türkiye'deki tüm hakları kardeş olarak gördüğünü söyleyen Peköz, halklar arasında olan kardeşliğin iktidarda olmadığını belirterek "terörist" söylemlerine rağmen doğru bildiklerini sonuna kadar söylemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Her gün HDP'ye yönelik saldırıların HDP'nin seçim tutumuyla ilgili olduğunu dile getiren Peköz, "Akşama kadar milli irade diyenler halkımızın iradesini hiçe sayıp kayyımlar atadılar. Belediyeleri yandaşlarına peşkeş çektiler. Ancak halkın iradesini hiçe sayanlara halk gereken cevabı 31 Martta cevap verecek" dedi.

"OYUMUZU CUMHUR İTTİFAKINI GERİLRTMEK İÇİN VERECEĞİZ"

Cenazeler üzerinden politika yapılmasına da tepki gösteren Peköz "Önemli olan cenazelerin gelmesini önlemektir" dedi.

"IŞİD'e arka çıkan, Afrin'de göçlere neden olan, 10 Ekim Ankara Katliamı'na sebep olan kardeş istemiyoruz" diyen Peköz, "Gerçekten kardeşlik hukukuna uyan acılarını kendisine acı yapan, sorunumuz dinleyen kardeş istiyoruz. Bunun için batıda AKP-MHP ittifakını geriletmek için oy vereceğiz. Programlarını beğendiğimiz için değil ama AKP'yi geriletmek için. 31 Mart'ta Cumhur İttifakının karşısındaki partilere oyumuzu vereceğiz" diye konuştu.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da seçimlerde Cumhur İttifakı'nı geriletmek için oy kullanılmasını isteyerek sandıkta halkı demokratik güç birliğinin adaylarına oy vermeye çağırdı. (Adana/EVRENSEL)

Bölge'de Newroz açlık grevleriyle karşılanıyor

Abdurrahman Gök, Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut'u yazdı