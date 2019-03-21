Diyarbakırlılar Newroz alanına akıyor

Diyarbakırlılar “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla kentin dört bir tarafından Newroz Parkı’na geldi.

Diyarbakırlılar, Newroz için sabah saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen Newroz, bu yıl “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” şiarıyla gerçekleştiriliyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kentin dört bir yanından Newroz’a akın eden halk, Yeniköy Mezarlığı, Evrim Alataş Caddesi ve Yeni Hal Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti.

3 ayrı koldan Newroz Parkı’na ulaşan yüzlerce kişi, arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Alana girişlerde polisler, herkes ayrı ayrı üst aramasından geçirerek çantaları kontrol ediyor.

Newroz kutlamasını 268 yerli ve yabancı basın izliyor.

“NEWROZ TRENİ”NİN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fotoğraf: MA

Batman-Diyarbakır arası sefer yapan ve halkın "Newroz treni" dediği yolcu treninin seferleri iptal edildi. Her yıl sabahın erken saatlerinde Siirt Kurtalan'dan kalkan, Batman ve Bismil üzeri Diyarbakır'a gelen yolcu trenine, bu yıl bir kez daha Newroz yasağı getirildi. “Newroz treni”ne ilk engel 2016 yılında getirildi ve akabinde bu her yıl devam etti. Halkın "Newroz treni" dediği yolcu trenine, yol güzergahı boyunca tüm duraklarda Diyarbakır Newrozu'na katılmak için binlerce yurttaş biniyordu. (Diyarbakır/MA)

VAN’DA RENK CÜMBÜŞÜ

Fotoğraf: MA

Van’da da, Van Kalesi'nin eteklerinde bulanan Newroz alanına sabahın erken saatlerinden itibaren on binlerce kişi aktı. Kadınların kiras fistan, erkeklerin ise şal û şepik giyerek alana gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. (Van/MA)

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