İzmir'de yine tek 1 Mayıs olacak

İzmir'de tertip komitesi ortak 1 Mayıs mitingi için Gündoğdu Meydanı'na başvurdu.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs için sendikaların, odaların ve kitle örgütlerinin çalışmaları başladı. İzmir'de geçmiş yıllarda olduğu gibi yine tek ve kitlesel bir miting yapılma kararı alındı.

Emek ve demokrasi güçlerinin oluşturduğu tertip komitesi miting için başvurdu. Mitingin tertip komitesinde DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk İş Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu temsilcileri yer alırken komite Gündoğdu Meydanı için geçtiğimiz günlerde İzmir Valiliği'ne dilekçe verildi.

Türk İş Genel Merkezinin bir süredir 1 Mayıs'ı ülke genelinde tek bir ilde kutlama kararı var ancak Türk İş Ege Bölge Temsilciliği, İzmir'deki ortak mitingte yer alıyor. (İzmir/EVRENSEL)

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018