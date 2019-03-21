Malatya Arguvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ilki saat 06.48'de olan 3.1'lik depremle birlikte bölgede, saat 11.30'a kadar büyüklükleri 1.4 ile 4.1 büyüklüğünde değişen 47 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 44'ünün merkez üssü Arguvan, 3'ünün ise Hekimhan ilçesi oldu.

Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

BAZI EVLERİN DUVARLARI ÇATLADI

AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, depremlerde ciddi problem olmadığını, bazı evlerde küçük hasarlar oluştuğunu belirterek, "Köylerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda kaymakamlığımız çalışma yürütüyor. Ancak, şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre herhangi ciddi bir durum yok. Ama hafif hasarlar olduğu bilgisi geliyor. Onu da ilerleyen saatlerde teyit edeceğiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM OLMADI

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Olumsuz bir durum olsaydı çoktan haberimiz olurdu. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler de köylerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.

VALİ: 8 EVDE ÇATLAKLAR VAR

Malatya Valisi Aydın Baruş, “Bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor." dedi. (HABER MERKEZİ)