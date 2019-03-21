Tüketim canlanmayınca ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

Konut, oto, beyaz eşya ve mobilyada bu ay sonu bitecek olan vergi indirimleri yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla ikinci kez uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; konut alımlarında 31 Mart’ta sona ermesi öngörülen yüzde 8 KDV uygulanması 31 Aralık’a kadar devam edecek.

OTOMOBİLDE İNDİRİM TEMMUZA KADAR

Beyaz eşyada sıfır ÖTV uygulaması ile otomobil ve ticari araçta indirimli ÖTV uygulaması ise haziran sonuna kadar uzatıldı.

Mobilyada yüzde 8 KDV uygulaması da 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Kararla ayrıca, tapu harcında yüzde 3 olarak uygulanan indirimin de 2019 sonuna kadar uzatılması hüküm altına alındı.

İNDİRİMLERE RAĞMEN

İndirimlerin kalkması halinde sektörlerin tamamen çakılacağından endişe edilmesi indirim süresinin uzatılmasında etkili oldu.

İndirimlere rağmen sektörlerde sert daralmalar devam ediyor. Son olarak, yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv sektöründe üretimde, iç pazar ve ihracatta daralma yaşandığı açıklandı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan 2019 yılı ocak-şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 229 bin 327 adet oldu.

Ocak-şubat döneminde toplam ihracat adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 14 oranında azaldı. (EKONOMİ SERVİSİ)

İnşaat sektörü ocak ayında çakıldı