Özhaseki'den Yavaş'a: Mazlumsan özür dileyeceğim, hakkını savunacağım

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı eleştirerek, "Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın, yoksa mazlum bir adam mısın? Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver" dedi.

AKP’li Özhaseki, Söğütözü’ndeki bir balo salonunda üniversiteliler ile bir araya geldi.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA “BİJİ AZADİ” SLOGANINDAN RAHTSIZ OLUP MÜCADELEYE ATILMIŞ

Hacettepe Üniversitesi’nde okuduğu yılları anlatan Özhaseki, "Hacettepe’ye 17 yaşında geldim. Duvarda gördüğüm slogan beni irite etti, 'Biji Azadi, Kurdara Azadi’ sloganları, mücadeleye başladım. 3-4 sene sonra okuldan atıldım. Güya akıllı çocuktuk, iyi dersime çalışıyordum, annem-babam da çalışkan öğrenci diye benimle övünüyorlardı. Ama vatanı kurtarmak için ortaya atladık. Ceza aldık sonra da okuldan attılar. Hiç önemli değil, helal hoş olsun, vatan kurtuldu en azından" diye konuştu.

“ÖZGÜRLÜKLERİ GETİRDİK”

AKP iktidarlarıyla özgürlüklerin geldiğini iddia eden Özhaseki, “Kürt kökenli kardeşlerimize de yapılıyordu. İşkenceler vardı Doğu'da. Elhamdülillah bunu da kaldırdık. Adını söyleyemiyordu kardeşlerimiz. Özgürlükleri getirdik. Yatırım yapılmıyordu Güneydoğu’ya. Yatırımlar yaptık. O bölgenin koordinatör Bakanı olarak teröristlerin yaktığı yıktığı ne kadar ev varsa bir yıl içinde yaptırmış kardeşiniz benim. Hepsini de evlerini oturttum. Bu mücadeleler neticesinde onlar da rahatladı. Alevi kardeşlerimiz kimliğini söyleyemezlerdi. Baskıcı anlayış böyleydi. Çok şükür bunların da hepsi geride kaldı" dedi.

'ANKARA HALKINI RAHATLAT'

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, "Beni yaklaşık 10 televizyoncu aradı, ben açık duyuruda bulunuyorum, televizyoncular diyor ki, ‘Mansur Efendi gel, sana soracağımız sorulara cevap ver, hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver’ sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halk görsün seni. Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın? Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver" dedi. (Ankara/DHA)