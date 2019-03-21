AYM'den TİP dahil 10 parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM) 10 siyasi parti hakkında mali denetimlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Yüksek Mahkemenin bazı siyasi partilerin 2016 ve 2017 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan incelemede Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Doğru Yol Partisi ve As Partinin genel merkezlerinin söz konusu yıllara ait kesin hesaplar ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği belirlendi.

Millet ve Adalet Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi ile Güven Adalet ve Aydınlık Partisinin kesin hesaplarına ilişkin incelemeler yapan Anayasa Mahkemesi, söz konusu partiler hakkında mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması ve il örgütlerinin kesin hesaplarının sunulmamasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu tespitinde bulundu.

Yüksek Mahkeme bu partiler hakkında da yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. (AA)