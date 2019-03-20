İran ikinci kez yalanladı: Türkiye ile PKK operasyonuna katılmadık

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abolfazl Shekarchi yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye ile PKK'ye ortak bir operasyon düzenlemediklerini söyledi. Bu açıklama ile İran, Türkiye ile sınır bölgesinde askeri harekat yaptığını ikinci kez yalanlamış oldu.

İran Silahlı Kuvvetlerinden 20 Mart'ta yapılan açıklamada “Türkiye ile sınır bölgesinde herhangi bir ortak operasyona katılmadıkları” belirtildi. Yapılan bu açıklamayla Tahran, Türkiye’nin PKK’ye düzenlediği askeri harekata katıldığını ikinci kere yalanlamış oldu.

Tasnim gazetesinde yer alan haberde, İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Abolfazl Shekarchi “İran silahlı kuvvetlerinin sınır bölgesinde Türk ordusuyla ortak bir operasyonu olmadı” ifadesine yer verdi.

Türkiye İçişleri Bakanlığından bugün (20 Mart) yapılan açıklamada ise İran’la ortak askeri harekata devam edecekleri belirtilmişti.

TÜRKİYE: BAŞLAYAN ORTAK OPERASYON İÇİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜK

AA'nın haberinde ise, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari ile 18 Mart'ta iki ülke sınır hattında eş zamanlı ve koordineli başlayan ortak operasyonla ilgili telefonda görüştü bilgisi verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İnce ile Zülfikari'nin telefon görüşmesinde, Türkiye ve İran'ın güvenliği bozan suçlulara ve terör gruplarına karşı eş zamanlı operasyon yapılmasına ilişkin yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda gelinen noktadan memnuniyet duydukları dile getirildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve İran 18 Mart'ta sınır hattında PKK/PJAK'a karşı ortak operasyon başlattı" denmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun PKK’ye karşı İran ile ortak operasyon başlatıldığı yönündeki açıklamasına Tahran’dan yalanlama gelmiş, böyle bir operasyona katılmadıklarını açıklamışlardı. (DIŞ HABERLER)