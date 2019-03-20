HDP Milletvekili Hatimoğulları: Seçim kazanma operasyonu yapılıyor

HDP Adana İl Örgütünde 20 Mart'ta sabah saatlerinde başlayan polis araması 10 saat sonra sona erdi. HDP üye ve yöneticileri İl binasında toplanarak seçim döneminde parti binalarına baskın yapılmasına ve yöneticilerinin ev baskınları ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Adana İl Örgütü bünyesinde bir mahkeme kurulduğu iddiasına dayanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, bir alacak konusunda HDP İl binasında kurulduğu iddia edilen bir mahkemede yargılama yapıldığını iddia etti. Ancak açıklamada iddianın kaynağına dair bir bilgi yer almadı.

MAHKEME KURULDUĞU İDDİASI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenlendiğini ifade edildiği açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Hakların Demokratik Partisi (HDP) Adana il binasında bir hukuk alacağı için kurulan 'sözde mahkemede yapılan sözde yargılama' ve taraflardan birine verilen paranın il binası çıkışında terör örgütü PKK adına yağmalanması iddiaları ile ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında Adana ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesine başvurulmak üzere serbest bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural, Seyhan Belediyesi Meclisi Üyesi Adayı Hüseyin Beyaz, Seyhan Belediyesi Eski Meclis Üyesi Enver Ökmen, il yöneticileri Zeki Eren, Ali Aslan, Yaşar Demir ile HDP üyeleri Ahmet Alak ve Mustafa Yıldız ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi bulunuyor.

10 SAAT ARAMA YAPILDI

Polis, savcılık talimatıyla Adana il ve Seyhan ilçe örgütü binasında bulunan ditijal malzemelere, kitap, afiş, pankart, poster ve yayınlara el koydu. Yapılan aramalara iştirak etmesi için binaya getirilen HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural'a aramalar ardından bina çevresinde bekleyen HDP üyeleri tarafından alkış ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı ile destek verdi. Gözaltına alındığı belirtilen HDP Seyhan İlçe Eş Başkanı Hazım Yalçın ise aramalar ardından ise serbest bırakıldı.

NEWROZ'A ÇAĞRI YAPILDI

Arama işleminin ardından HDP Adana Milletvekilleri Kemal Peköz ve Tülay Hatimoğulları ile üye ve yöneticiler İl binasında baskını protesto etti. Yapılan baskına ve gözaltı operasyonuna tepki gösterken HDP Adana İl Eşbaşkanı Mehmet Mahsun Eriğ, baskıların kendilerini yıldırmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesiyle parti yöneticilerine ve binalarına baskınlar yaşandığını söyleyen HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, yapılan operasyonu "AKP'nin seçim kazanma operasyonu" olarak değerlendirdi. Cumhur İttifak'ın bu operasyonlara rağmen kaybedeceğini dile getiren Hatimoğulları "Baskılara rağmen seçim çalışmalarına devam edeceklerini belirterek tüm halkı yarın Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşecek Newroz mitingine çağırdı. Hatimoğulları, gözlatına bulunan yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi.

"BU BİR HUKUKSUZLUK"

Hukuksuz bir şekilde parti binalarının basılarak kendilerinin binaya alınmadığını söyleyen HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, AKP'lilerin kendilerinin inançsızlıkla ve dinsizlikle suçlamasına tepki göstererek, bu yanlıştan dönülmesini istedi. İki kişi arasında yaşanan antlaşmazlığa partililerin yardımcı olduğunu için soruşturma konusu yapıldığına dikkat çeken Peköz, her şeye rağmen halkın yanlarında olduğunu ve mücadelerini sürdüreceklerini kaydetti. (Adana/EVRENSEL)

Newroz ve seçim öncesi HDP'ye operasyon: Gözaltılar var