Demirtaş’a ödül vermeye gelen Fransa vatandaşları Türkiye’ye alınmadı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, ‘MONTLUC Direniş ve Özgürlük’ edebiyat ödülünü vermek üzere İstanbul’a gelen Fransa vatandaşları Michel Laurent ve Sylvie Jan Türkiye’ye alınmadı. İstanbul Havaalanında 40 saat boyunca penceresi olmayan bir odada bekletilen Laurent ve Jan deport edildi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 10 Şubat’ta Emmanuelle Colas Yayınevi tarafından verilen ve Fransa’nın en önemli edebiyat ödüllerinden biri olan ‘MONTLUC Direniş ve Özgürlük’ ödülüne layık görülmüştü. Ödülü Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a teslim etmek üzere yayınevi tarafından görevlendirilen Michel Laurent, 18 Mart’ta geldiği İstanbul Havaalanında, ‘ülkeye girişinin yasaklandığı’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadı. Laurent ile birlikte ödülü vermek için Türkiye’ye gelen Sylvie Jan’ın ise, Laurent’ı yalnız bırakmaktan korktuğu için Türkiye’ye giriş yapmadığı öğrenildi.

‘40 SAAT BOYUNCA PENCERESİ OLMAYAN ODADA TUTULDULAR’

Laurent ve Jan’ın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “19 Mart tarihinde gitmiş olduğumuz İstanbul Havaalanında, havaalanının yeni olması gibi basit bir gerekçe gösterilerek müvekkillerimizle görüşmemiz engellenmiş, savunma haklarından mahrum bırakılmışlardır.

Yetkililer, hiçbir şekilde, uygulanmış olan yasağın gerekçesini ne müvekkillerimize ne de bizlere iletmemişlerdir. Müvekkillerimiz hukuka aykırı bir şekilde Türkiye’ye sokulmamış, bu yetmiyormuş gibi de, deport edilene kadar, 40 saat boyunca penceresi olmayan bir odada tutulmuşlardır. Bu uzun sürece ilişkin yaptığımız itirazlar, havaalanın yeni olması ve ‘Fransa’ya düzenli uçuş yapılamıyor’ gerekçeleriyle cevaplandı.” Laurent ve Jan’ın avukatları yasağın kaldırılması için hukuki süreci başlatacaklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)