Cemal Çoban: Halkın yereldeki sorunları halkçı belediyecilikle çözülür

Kartal Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban Hürriyet Mahallesi Pazarında işçi ve emekçilere ve pazar müşterisi halka seslenenerek "Oylarınızı iş, ekmek ve özgürlük mücadelesine verin" dedi.

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde emekçilere ve hastalara seslenen Cemal Çoban; "Bu yerel seçimlere ekonomik kriz koşullarında gidiyoruz, kitlesel işten atmaların, ücretlerin ödenmemesinin, ücretsiz izinlerin, kazanılmış haklarımızın gasbedilmesi girişimlerinin bizi beklediğini biliyoruz ve seçimlerdeki tercihimiz krizin faturasına karşı verilecek mücadeleyle doğrudan bağlantılıdır” diye konuştu.

Ekonomik krizin, işçi ve emekçi halkın yaşam alanları olan yerelleri vurduğunu belirten Çoban şunları söyledi; “Yerel yönetimlerin, halkın beslenme, ulaşım, enerji ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaktan belediye hizmetlerini ücretsiz sağlamaya kadar yapabileceği çok şey vardır. Yeter ki, rantçı, rüşvetçi, yolsuzluğa batmış, taşeroncu, işletmeci, belediyecilik değil, halkçı belediyeciliği ilke edinsin.” (HABER MERKEZİ)

Kartal Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban işçilere seslendi