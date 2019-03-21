Öğrencilerin talepleri ortak: Ulaşım, barınma, sosyal alanlar

Sinan DEMİRBİLEK

Ender Şiar ARGIN

İstanbul

31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Çeşitli partilerden veya bağımsız muhtar, belediye meclis üyesi ve belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite öğrencilerinin sorunlarına ve taleplerine dair tartışmalar ise çoğu aday tarafından görmezden gelinirken, öğrencilerin yerel yönetimlerden beklentilerine dair fikirleri bile sorulmuyor. Üstelik ekonomik kriz süreci ve onun etkisi de göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin yaşam koşulları, temel ihtiyaçları, talepleri mevcut seçim atmosferinde görmezden geliniyor, adayların gündemine bile girmiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde çeşitli bölümlerden öğrencilerden yerel seçimlerden beklentilerine dair görüşler aldık. “Kime oy vereceksiniz?” tartışmasına takılmadan, esas olarak üniversite öğrencilerinin yerel yönetimlerden beklentilerini, mevcut sorunlarını, çözüm önerilerini yansıtmaya çalıştık. Özellikle ulaşım ve barınma sorunu beklediğimiz gibi öğrencilerin gündeminde olan problemlerinin başında geliyor. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde belediyelerin yetersizliği öne çıkan bir diğer sonuç oldu.

‘ULAŞIM SORUNU ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ’

Harita Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Rohat’a yerel yönetimlerden bir üniversite öğrencisinin neler beklediğini soruyoruz. Halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesinde yerel yönetimlere büyük iş düştüğünü belirten Rohat, ulaşım sorununun üniversite öğrencileri açısından en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtip “Özellikle İstanbul özelinde ulaşım düzeltilmeli ve hayat pahalılığına önlem alınmalıdır. Özellikle yoksul kesimler –tabi ki öğrenciler- için bunun yapılması önemlidir” diyor. Rohat, barınma sorununun çözümünde de belediyelerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, öğrenci yurtlarının konumlarının kampüslere olan uzaklığının ve ulaşımının önemli bir sorun olduğunu belirtiyor. Üniversite öğrencilerinin yerel yönetimlere katılımı hakkında düşüncelerini sorduğumuz Rohat, öğrencilerin belediyelerle sosyal sorumluluk projelerinde bulunması gerektiğini söylüyor. Belediyelerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin oldukça yetersiz olduğunu düşünen Rohat, sanata uygulanan ve son zamanlarda gündeme gelen sansür vakalarının sanatsal ve kültürel faaliyetleri olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor. Sportif faaliyetlere dair ise gülerek “Başakşehir belediyesi çok iyi çalışıyor(!), sportif faaliyetlere yeterli destek verilmiyor, belediye başkan adayları açısından bu mesele gençliğe yönelik bir propaganda malzemesinden öteye gitmiyor” diyor.

‘BİZİ GENÇLİĞİN SORUNLARINI BİLMEYENLERİN YÖNETMESİNDEN BIKTIK’

Mevcut iktidarın belediyecilik anlayışından genel anlamda memnun olduğunu söyleyen bir başka Harita Mühendisliği öğrencisi arkadaşımız mesele öğrencilerin ve gençlerin yerel yönetimlere katılımı sorununa geldiğinde mevcut durumun yetersizliğini belirterek “İl ve ilçe belediye meclislerine öğrenciler girmeli, hatta çoğunluk olmalı. Yaşlı ve gençliğin sorunlarını bilmeyen insanların bizi yönetmesinden bıktık. Gençliğin dinamizmiyle her belediyede gençlik meclisleri oluşturulmalı” diyor. Barınma ve ulaşım sorununa dair ise barınma sorununa belediyelerin çözüm bulamayacağını, bu sorunla hali hazırda yetkili devlet kurumunun (KYK) ilgilendiğini söylüyor. Ulaşım sorununun öğrenciler açısından çok önemli olduğunu ve mevcut yetersizliğin giderilmesi gerektiğini, özellikle üniversiteye ulaşımda kullanılan Havalimanı-Yenikapı metro hattının daha sık seferler düzenlemesi gerektiğini ve vagon sayısının arttırılmasının bu sorunu çözebileceğini düşünüyor.

‘BELEDİYELER BEKLENTİMİZ: ULAŞIM VE BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM’

Çevre Mühendisliği’nden Sevcan isimli arkadaşımıza yerel yönetimlerden beklentilerini soruyoruz. Sevcan bizi “Bir üniversite öğrencisi olarak belediyelerden daha fazla kütüphane istiyorum. Ders çalışmaya, araştırma yapmaya teşvikte kütüphanelerin önemi büyük” diye yanıtlıyor. Barınma sorununun çok ciddi olduğuna dikkat çeken Sevcan, YTÜ’nün farklı illerden, bölgelerden gelen on binlerce öğrencisi olan büyük bir okul olduğunu ancak okulun ve KYK’nin sağladığı yurt hizmetinin oldukça yetersiz olduğunu belirtiyor. Ulaşım sorununun da barınma sorunuyla iç içe geçtiğini, kendisi gibi birçok öğrencinin çok uzak ilçelerden okula gelmeye çalıştığını söylüyor ve yerel yönetimlerin bu sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini ifade ediyor. Öğrencilerin yerel yönetimlere katılımına dair belediye meclislerinde öğrencilerin olması gerektiğini belirten Sevcan “Böylelikle hem yerel yönetimler daha dinamik hale gelir, hem de sorunlarımızı daha hızlı tartışarak birinci elden çözüm yolları arayabiliriz” diyor.

‘KYK YURTLARI YETERSİZ’

Barınma ve ulaşım sorunu neredeyse konuştuğumuz bütün öğrenciler açısından en yakıcı ve en fazla beklenti olan sorunların başında geliyor. Harita Mühendisliği’nden bir başka öğrenci KYK yurtlarındaki yetersizliğe dikkat çekerek kayırmacı, torpilci bir anlayışın olduğunu ifade ediyor. Yerel yönetimlere katılım açısından politikaya meraklı öğrencilerin erken yaşlarda yerel yönetimlerde bulunmasının, gelecekte iyi siyasetçilere dönüşmesinde yardımcı olacağını düşündüğünü belirten öğrenci; ayrıca öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarının bütün vatandaşların sorunları kadar gündemde olması gerektiğini vurguluyor.

‘SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BELEDİYE MECLİSLERİNDE ÖĞRENCİLER OLMALI’

İnşaat Mühendisliği’nde okuyan Bekmyrza isimli öğrenci yerel yönetimlerden hiç memnun olmadığını ve çok gerçekçi beklentisinin de olmadığını belirterek, seçim çalışmalarında bile öğrencilerin sorunlarının görmezden gelindiğini, yerel yönetimlerin de bu sorunların çözümüne dair bir çabasının olmadığını ifade ediyor. “Belediyelerin sosyal ve kültürel hizmetleri yetersiz. Belediyelere ait tiyatro salonu, öğrencilere yönelik konferanslar, seminerler olduğu zaman öğrencilerin kendi oturduğu yerlerde vakit geçirebilir. Böyle yerler olmadığı için mecburen Beşiktaş ya da Kadıköy’e gidiyoruz. Bağımsız filmleri yayınlayan sinema salonları yok Beyoğlu’nda bir salondan başka. Böyle olunca oturduğumuz yerlerde vakit geçirmek oldukça zorlaşıyor” diyen Bekmyrza ayrıca oturduğu yerde herhangi bir koşu parkı olmadığını, parkların da uyuşturucu alım-satımının yapıldığı yerler olarak çok güvenli olmadığını belirtiyor. Bekmyrza öğrencilerin yaşadığı sorunların çözümüne dair ise üniversitelerin sınırları içerisinde bulunduğu ilçe belediye meclislerinde öğrencilerin bulunması gerektiğine ve söz hakkı olmasının önemli olduğuna işaret ediyor.

'BELEDİYE MECLİSİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ ÖĞRENCİLER TEMSİL ETMELİ'

İnşaat Mühendisliği’nden Alperen ise belediye meclislerinde her kesimden insanların olması gerektiğini söylüyor ve “Üniversite öğrencilerini başka birileri değil, doğrudan üniversite öğrencileri temsil etmelidir” diyor. Yerel yönetimlerden beklentilerine dair ise kültürel anlamda gençlerin kendilerini geliştirebileceği dil okulları, kitapları ücretsiz olarak alabileceği kütüphaneler, rahatça vakit geçirilecek yeşil alanlar, ihtiyacı olan öğrencilere belediyelerin burs sağlaması gibi örnekler veriyor. Sosyal anlamda okul dışında vakit geçirilebilecek yerlerin öğrenciler açısından önemli olduğunu belirten Alperen bu alanların yetersizliğini vurguluyor. Barınma sorunuyla ilgili ise Alperen şu ifadeleri kullanıyor; “Öğrencilerin okula yakın yerlerde barınma hizmeti sağlanmalıdır, tercih etmediği durumda ise ulaşımını hızlı sağlayabilecek bir bölgede kalması gerekir ve ulaşım sisteminin de bu temelde geliştirilmesi gerekir. Her okulun kendi öğrencilerinin kalabileceği kapasiteye sahip yurtların olması gerekir.”

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