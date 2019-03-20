Dersim’de öğrencilere kayyımın açılışında yoklama şartı

Dersim’de Munzur Üniversitesi öğrencilerine eski belediyenin projesi olan ve kayyım atandıktan sonra yapılan Munzur Kıyı Şeridinin açılışında yoklama alınacağı mesajı atıldı.

Dersim’de eski belediyenin projesi olan ve kayyım atandıktan sonra yapılan Munzur Kıyı Şeridinin açılışına katılım için öğrencilere ve akademik kadroya mesajlar atıldı. Mesajda; “Munzur Üniversitesi Akademik, idari ve tüm öğrencilerimiz davetlidir. Katılım konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir” yazıldı.

Munzur Üniversitesi’nden öğrenciler, bazı akademisyenlerin "İmzayı açılışta alacağım" dediğini iddia etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kayyım Tunceli Valisi Tuncay Sonelin de katıldığı açılış etkinliği için çoğu dersin işlenmediği üniversitede bazı akademisyenler öğrencilere "11.30'da açılışa gitmeniz şartıyla yoklamada var yazılacaksınız" mesajı attı. (Dersim/EVRENSEL)