TRT Haber, muhalefet partileri aleyhine saatlerce yayın yaptı

Birkan BULUT

Ankara

Seçimlerde iktidar yanlısı yayıncılığıyla tepkilere neden olan TRT, şubat ayında neredeyse hiç haber yapmadığı HDP hakkında mart ayında hedef gösteren haberler yayımlamaya başladı. Mart ayının ilk 15 gün verilerine göre HDP’ye 1 saat 38 dakika 30 saniye yer veren TRT Haber’in haber başlıkları arasında “HDP’lilerden ezana saygısızlık” gibi iftiralar dahi yer aldı.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İsmet Demirdöğen’in açıkladığı verilere göre, TRT Haber’de 1-15 Mart 2019 tarihleri arasında haberler, canlı yayınlar, haber programları ve siyasi mitingleriyle AKP’ye 48 saat 5 dakika 3 saniye, MHP’ye de 7 saat 12 dakika 15 saniye yer verdi. TRT Haber, CHP aleyhine 6 saat 12 dakika 51 saniye yayın yaparken lehine 8 saat 24 dakika 7 saniye haber verdi. İYİ Partinin lehine de 1 saat 45 dakika 12 saniye, aleyhine de 1 saat 10 dakika 13 saniye yer verildi.

7 DAKİKADAN BİR BUÇUK SAATE

Ancak şubat ayında HDP aleyhine sadece yaklaşık 7 dakika haber yapan TRT Haber, Cumhurbaşkanının seçim meydanlarında sürekli HDP’yi hedef almasının ardından birçok gazete ve televizyon gibi farklı bir yöntem izlemeye başladı.

HDP mart ayının ilk 15 gününde TRT Haber ekranlarında 1 saat 38 dakika 30 saniye yer aldı. TRT Haber’in HDP hakkındaki haberlerinde hedef gösteren başlıkları ise dikkat çekiyor. 4 Nisan tarihinde “HDP binasına terör operasyonu”, 6 Mart’ta “HDP’nin çukur siyaseti” 10 Mart’ta ise “HDP’lilerden ezana saygısızlık” şeklinde başlıkların atıldığı haberlerde, yalnızca iktidarın HDP hakkındaki iddia ve ithamlarına yer verildi. HDP’li isimler ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin tartışmalara neden olan “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir” sözleri dışında herhangi bir açıklamalarıyla yer alamadı.

BİR SİYASİ PARTİNİN ÇIKARLARININ BEKÇİSİ

TRT’nin siyasi partiler arasındaki ayrımcılığına ilişkin değerlendirmede bulunan RTÜK Üyesi Demirdöğen, “Anayasa ve yasasını çiğnemekte bir sakınca görmeyen TRT bu seçim döneminde yeni bir çığır açmış, kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenmiş, muhalefeti karalayan haberciliğe geçiş yapmıştır. Bir ittifakın haberlerine ezici bir üstünlükle yer veren TRT, az da olsa kendini ifade etme şansı bulan muhalefet partilerinin aleyhine yaptığı haberlerle bir siyasi partinin çıkarlarının bekçisi haline getirilmiştir” dedi.

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