Ekrem İmamoğlu: Kendi oyunuza sahip çıkın

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Güngören’de seçim çalışmalarını sürdürdü. İstanbul’da yaşayan herkesin belediye başkanı olacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu millet partizanlıktan, ayrıştıran, bağıran, çağıran insanlardan usanmıştır. Ben, bağırıp çağırmayacağım. İnsanları ayırmayacağım. Çocuklar, kadınlar, gençler, yoksullar, işsizler, engellilerimiz ve onların aileleri için konuşmuyor muyum? Ben, bu insanları partilerine göre ayıracak mıyım? Ben o kadar vicdansız mıyım? Belediye başkanlığına aday mıyım? Efendim, ‘Beka sorunu mu var’ diyeceğim? Ben, Tozkoparan’ın dönüşüm sorununu konuşmaya geldim. Size hizmet etmeye, belediye başkanlığı yapmaya geldim” dedi.

CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu bir vatandaş seçim güvenliğiyle ilgili kaygılarını dile getirince şunları söyledi: “Bu teknoloji çağında keşke bu kaygılarınızı giderecek yöntemler geliştirilebilse. Size tavsiyem, sandıklarda vakit geçirin. Parti üyesi olmanıza gerek yok. Kendi oyunuza sahip çıkın yeter.” (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu: AKP’ye oy verenlere de hizmet yapılmadı

İmamoğlu'dan CNN Türk tepkisi: Medyaya acıyorum