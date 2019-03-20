Buteflika'nın nisanda görevi bırakacağı iddia ediliyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın her hangi bir uzatma yoluna gitmeden 28 Nisan’da görev süresinin dolmasıyla birlikte yönetimden ayrılabileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığına yakın Nehar Medya Grubuna bağlı “ALG 24” internet sitesi ile Nehar gazetesinde yer alan haberde, Buteflika’nın birkaç gün içinde Cezayir halkına hitaben bir mesaj yayımlayarak, 28 Nisan’da görev süresinin dolmasıyla yönetimden ayrılacağını duyurabileceği belirtildi. Haberde, “Buteflika’nın geleceğine dair bugüne kadar 3 senaryo vardı; birincisi istifa etmesi, ikincisi sağlık durumu nedeniyle anayasal ‘boşluk’ maddesinin uygulanması, üçüncüsü ise görev süresinin dolmasıyla yönetimden ayrılması ki üçüncü senaryo tercih edildi” ifadelerine yer verildi.

‘ULUSAL DİYALOG’ HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Buteflika, salı günü yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansını düzenleme taahhüdünü yineleyerek, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Cezayirliler söz konusu kararlarla “Buteflika’nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı” gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

GÖSTERİLER SÜRÜYOR

Ülkedeki protestolar ise sürüyor. Cezayir’in çeşitli kentlerinde, öğrenci, doktor ve memurlar, Buteflika’nın görevi bırakması talebiyle Salı günü gösteriler düzenlendi. Başkent Cezayir’deki Merkez Postahane Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci “Uzatma ve ertelemeye hayır. Gitmesini istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Meydanın çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ancak polislerin müdahale etmeyip uzaktan izlediği görüldü.

Başkentteki Mustafa Paşa Hastanesi'nin önünde toplanan doktorlar da aynı taleple eylem yaptı. (AA)