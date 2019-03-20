Kars Belediyesinde ücretlerini alamayan işçiler iş bıraktı

Kars Belediyesinde taşeron işçiler 4 aydır, kadrolu işçiler ise 1 aydır ücretlerini alamıyor. Ücretlerini alamadıkları için iş bırakarak belediye önünde eylem yapan işçiler zor durumda olduklarını söyledi.

Gazetemize konuşan işçilerden biri “Ben ve arkadaşlarım işyerine gitmek için dolmuşa bile binemiyoruz. Doğal gaz ve elektrik faturamı iki aya yakın süredir yatıramıyorum. Babamdan, kayınpederimden aldığım borçlarla ancak ayakta durabiliyorum. Mutfakta kuru ekmekten fazlası yok!’ dedi. Çocuklarına okul harçlığı bile veremediğini ifade eden işçi, “Ekstra işlerden gelen gelirle ancak ayakta durabiliyorum ama bu defa da başka bir şeye zaman ayıramıyorum” diye konuştu.

Bu dört aylık zaman diliminde üyesi oldukları Hak-İş’e bağlı Hizmet-iş’in, konuyla ilgili hiçbir adım atmadığını belirten bir işçi de hem Hizmet-İş’e hem de yerel seçimlerde Kars’tan aday olan ve sessiz kalan başkan adaylarına tepki gösterdi. İşçi, “Seçim öncesinde yerel ve ulusal medya kuruluşlarının bu olanları görmezden gelerek üstünü kapatması manidar. Hatta bu olaya ilişkin gelip, hiçbir şey olmamış gibi geri giden müfettişlerin örtbas etmeye çalışması da... Sadece taşeron işçilerin değil, kadrolu işçilerin de ücreti ödenmiyor, burada hukuksuzluk söz konusu” dedi.

Yaklaşık bir saat süren iş bırakma eyleminin ardından, MHP’nin Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in ve daha sonra Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın belediye binasına gelmesiyle yapılan görüşme sonrası işçiler eylemlerini sona erdirerek işbaşı yaptı. (Kars/EVRENSEL)