İngiltere Başbakanı May, AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini açıkladı.

İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık ''Başbakan'a Sorular'' oturumunda konuşan Theresa May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup yollayarak Brexit müzakerelerinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasını istediğini bildirdi.

May, yaptığı açıklamada, ''Başbakan olarak Brexit'in 30 Haziran'dan daha öteye ertelemeye hazır değilim'' ifadesini kullandı.

Başbakan May, Brexit anlaşmasını parlamentoya bir kez daha sunma niyetini de yineledi.

"BREXİT’İN ERTELENMESİNİN AB’YE MALİYETİ OLUR"

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ise Brexit’in ertelenmesine ilişkin, “Açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olur” dedi.

Brüksel’de toplanan AB Genel İşler Konseyi sonrasında basına açıklamalarda bulunan Barnier, İngiltere Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığı reddetmesinin bunun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi. Barnier, “Herkes anlaşmasız ayrılık senaryosuna karşı hazırlıklarını tamamlamalı. AB tarafı bu ihtimale karşı hazır” ifadesini kullandı.

İngiltere Parlamentosunun aynı zamanda Brexit’i ertelemeyi de oyladığını anımsatan Barnier, talep edilmesi durumunda buna 27 AB ülkesinin liderinin karar vereceğini kaydetti.

AB LİDERLERİ BRÜKSEL’DE BİR ARAYA GELECEK

AB liderlerinin bu yönde bir karar alabilmesi için İngiltere’nin somut bir plan ortaya koyması gerektiğini belirten Barnier, “Erteleme ayrılık anlaşmasının onaylanma ihtimalini artıracak mı? Yoksa İngiltere gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon üzerinde mi çalışmak için zaman istiyor?” sorularını yöneltti.

Barnier, erteleme süreci sonrasında, “Tekrar aynı noktaya dönülmeyeceğinin” garanti altına alınması gerektiğine işaret ederek, “Açık bir plan olmadan belirsizliği uzatmanın AB için hem ekonomik hem de siyasi maliyeti olur.” değerlendirmesini yaptı.

AB liderleri 21-22 Mart’ta Brüksel’de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere’nin talep etmesi durumunda Brexit’i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.

AB’den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere’nin, 29 Mart’ta Birlikten ayrılması gerekiyor. (DIŞ HABERLER)