21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"

Bugün Dünya Şiir Günü... PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından verilen şiir ödülü bu yıl '60 Kuşağı şairlerinden Süreyya Berfe’ye değer görüldü. 21 Mart Dünya Şiir Günü bildirisini kaleme alan Berfe, “Yeryüzünde şiirden başka yalnız var mıdır acaba? İstediğiniz kadar dünyada da kainatta da şiir günü yapalım yalnızlığını gideremeyiz” dedi. Berfe’ye ödülü, 6 Nisan’da TÜYAP İzmir Kitap Fuarında düzenlenecek etkinlikte takdim edilecek.

Berfe’nin kaleme aldığı şiir günü bildirisinde “Aklıma gelmezdi. Şiir günü göreceğim. Şiir günü bildirisi yazacağım hiç gelmezdi. Oldu. Şiir böyle bir bela işte, insanın başına geliverir. Yorgo Seferis, Saint John Perse, Turgut Uyar sanki hiç yaşamadılar, hiç şiir yazmadılar. Başkaları da var tabii... Ne mutlu bana PEN’den ödül aldım. Her zaman genç olmaya çalışacağım. ‘Gümüş koktu azalan sigaralar bana bir yolculuk ısmarla.’ Yeryüzünde şiirden başka yalnız var mıdır acaba? İstediğiniz kadar dünyada da kainatta da şiir günü yapalım yalnızlığını gideremeyiz. Belki de ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır. Dünya Şiir Günü’nüz kutlu olsun...” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE ŞİİRİNİN ‘KALFA’SI

Süreyya Berfe, 1943 yılında İstanbul’da doğdu. İlk şiiri 1962’de Yön dergisinde çıktı. “Kasaba” şiiriyle tanındı. 1966’da Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Şiir Dalı Birincilik Ödülünü kazandı. Ataol Behramoğlu, İsmet Özel ve Özkan Mert’le birlikte Ant dergisinde “Devrimci Şairler Savaş Açıyor” manifestosunu yayımladı. Önceleri İkinci Yeni akımı içinde yer aldıysa da, sonradan halk şiirinin yolundan giden başka arayışlara yöneldi. 1960 kuşağı şairleri arasında sayıldı. Berfe, toplu şiirlerini Kalfa isimli kitapta topladı.

DÜNYA ŞİİR GÜNÜ KUTLANIYOR

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), geleneksel “Şiir Sokakta, Şair Yollarda” buluşmasının 11. yılında yine şiirlerle sokağa çıkacak. Şairler, bugün saat 13.00’te Maltepe Beşçeşmeler’de buluşarak Maltepe sokaklarında şiirler ve şiir dergileri dağıtacak.

TYS tarafından yapılan açıklamada “Ülkemizin şu karanlık günlerinde herkesin şiirin eylemci, devrimci aydınlığına daha fazla gereksinim duyduğunu, şiirin sokakla buluşmasının önemini vurgulayarak şairleri ve okurları ‘Şiir Sokakta, Şair Yollarda’ yürüyüşüne bekliyoruz” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

"Duvarsız Bir Dünya İçin Şiir" buluşması düzenlendi