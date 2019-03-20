Afrika ve Asya’da sel yıkımı: Yüzlerce kişi öldü, binlerce kişi evsiz

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik ve Zimbabve’nin yanı sıra Afganistan ve Endonezya’yı vuran sel felaketi yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Mozambik ve Zimbabve’de Idai adlı tropikal fırtına nedeniyle 300’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülke yetkilileri bu sayının katlanarak artabileceği uyarısında bulundu. Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce ev kullanılamaz hale geldi, yollar ve köprüler zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı.

5 MİLYON KİŞİ ACİL YARDIMA MUHTAÇ

Euronews’un haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM), 5 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Tropikal fırtına ve selden en fazla etkilenen ülke Mozambik oldu. Resmi rakamlara göre, fırtına ve sel nedeniyle en az 200 kişi hayatını kaybetti. Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, afet bölgelerini ziyaretinin ardından bazı bölgelerde sel sularında çok sayıda ceset gördüğüne dikkat çekerek, ölü sayısının 1000’i aşmış olabileceğini söyledi.

MALAVİ’DE ULUSAL FELAKET İLAN EDİLDİ

Fırtına ve sel Malavi’nin güneyindeki 14 bölgeyi etkisi altına aldı ve 56 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede 20 binden fazla ev zarar görürken 50 binden fazla insan evsiz kaldı. Onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanırken, Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, ülkede ulusal felaket ilan etti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ise fırtınadan etkilenen bölgelere gıda yardımı göndermeye başladı. WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşılamayan bölgelere yardımları uçak ve teknelerle göndermeyi planladıklarını aktardı.

AFGANİSTAN’DA 122 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Afganistan’da son zamanlarda yaşanan sel felaketlerinin ardından ülkede 122 bin 600'den fazla kişinin yardıma muhtaç olduğu bildirildi. AA’nın haberine göre, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Afganistan'da bu ay etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 14 şehirde 122 bin 600’ü aşkın vatandaşın yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışlardan kaynaklanan seller ve yıkımlar sonucu şimdiye kadar 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Ferah, Kandehar, Hilmand, Herat, Kapisa, Parvan, Zabul ve Kabil şehirlerinde 4 bin 874 evin yıkıldığına, 7 bin 567 evin hasar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Ferah ve Kandahar'da 140'dan fazla okulun zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ENDONEZYA’DA ÖLÜ SAYISI 100’Ü AŞTI

Endonezya’nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda, ölü sayısının 104'e çıktığı bildirildi. Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8 bin 773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor. (DIŞ HABERLER)