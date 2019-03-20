Sezai Temelli: Medya yoluyla yargıya talimat veriliyor

Siirt Eruh'ta halka seslenen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Bu yıl Newroz’un 21 Mart’ta başlayarak 31 Mart’a kadar süreceğini belirterek, “10 gün boyunca Newroz ruhuyla 7/24 çalışacağız ve halkların beklediği o demokrasi ve barış mücadelesini mutlaka başarıya, hep birlikte ulaştıracağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim programları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesinde konuştu. Temelli, Erdoğan'ın "defolun" sözlerini hatırlatarak, "Süpürgeler hazır mı? Herkes süpürgelerini hazırlasın. Çünkü 31 Mart’ta çöpünü, çamurunu, hırsızlığını, kayyımını hep birlikte faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız! Sokaklarımızda kırıntıları bile kalmayacak" dedi.

"NEWROZ RUHU İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Halkın Newroz'unu kutlayan Temelli, "Bu yıl Newroz 21 Mart’ta başlayacak, 31 Mart’a kadar sürecek. 10 gün boyunca Newroz ruhuyla 7/24 çalışacağız ve halkların beklediği o demokrasi ve barış mücadelesini mutlaka başarıya, hep birlikte ulaştıracağız" dedi

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BİLİN"

MA'da yer alan haberine göre yandaş medyanın haberlerine tepki gösteren Temelli, "Basın etiği denen şeyden hiç mi haberdar değilsiniz de bu kadar yalan haber yapıyorsunuz? Madem yalan haber yapıyorsunuz, teşhir olduğunda haberinizi düzeltmeyi bilin, özür dilemeyi bilin. Ne diyorlar, Sezai Temelli düzeltsin. Ben ne düzelteceğim sizin yalan haberinizi! Kim yalan haber yapıyorsa o düzeltecek. Kim yalan siyaset yapıyorsa o düzeltecek" diye konuştu.

Siirt'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

"AYRIMCILIĞI KÖRÜKLÜYOR"

Erdoğan'ın mitinglerde Yeni Zelanda'daki katliamın görüntülerini izletmesine ve Hollanda'daki saldırıya tepki gösteren Temelli, "Bugün dini siyasete alet edenler, o katliamı sinevizyonlarda gösterip düşmanlığı, ayrımcılığı körüklüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"MEDYA YOLUYLA YARGIYA TALİMAT VERİLİYOR"

İktidarın medya yoluyla yargıya talimat vererek soruşturma açıldığını kaydeden Temelli, "Savcıların elinde hiçbir delil yok. Olamaz da. Bizim suçla ilişkimiz yok. Biz hakikatin sesiyiz. Halkın sesiyiz. Bu halkın içinde bir tane suçlu bulamazsınız. Sabah akşam GBT yapıyorsunuz, trafik suçu bile olan yok! Ne suçundan bahsediyorsunuz? Ama sen talimat almışsın, o talimatın gereği iddianame hazırlıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın iddianamelerine bakın. Aynen şu cümleler yazıyor: 'Suç deliline rastlamamakla birlikte kanaatimizce'. Benim de bir kanaatim var ey savcılar! Sizin diplomanıza rastlamamakla birlikte, hukukçu olduğunuz söyleniyor. Bu nasıl hukuk anlayışı? Bu nasıl adalet anlayışı? Bir zahmet o talimatları okuyacağınıza, birkaç tane hukuk kitabı okuyun, böyle savcılık mı olur?" ifadesinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

Newroz ve seçim öncesi HDP'ye operasyon: Gözaltılar var

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis verildi