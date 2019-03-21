ERÜ’den bir grup öğrenci Kayseri

Kısıtlı şartlar altında ve harcanan her liranın hesabının tutulduğu bir öğrenci evi. Elektriğe, suya, doğal gaza yapılan zamlara ev kirası ve temel tüketim malzemelerine yapılan zamlar da eklendiğinde öğrenciler için zor günler. Bu zor günlerde Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan evimize konuk oldu. Renkli buluşmada çiğ köfte yedik, şarkılar söyleyip muhabbet ettik. Öğrencilerin yaşadığı zorlukları ve çözümlerin neler olabileceğini konuştuk.

KYK’den aldığımız geri ödemeli kredi ve ailelerimizin gönderdiği paralar artık yetmiyor. Çok düşük paralara kafe vb. işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Başkan Adayımız öğrencilere ulaşımın ücretsiz olabileceğini, barınma sorununun da aşılabileceğini söyledi. Bunların gerçekleşmesi için belediyelerin şirketleşme mantığından kurtulup halka ait arazilerin lüks rezidanslara satılmaması gerektiğini dile getirdi. Biz de bu alanlara öğrencilerin kalabileceği barınma alanlarının yapılması gerektiğine değindik.

Bir diğer konumuz sosyal yaşam alanlarının azlığı, pahalılığıydı. Kayseri’de kayak yapabileceğimiz, spor yapabileceğimiz Erciyes Dağı var. Ancak bunun için kira, aidat dertlerinin olmaması lazım. Belediye bünyesindeki spor komplekslerinin, özel yerlerden ücret konusunda farkı yok. Sarıoğlu’dan belediyelerin halkın tamamına hizmet verdiği, sadece zenginleri düşünmediği bir anlayış dinledik.

Bir belediye neden gençlerinin ücretsiz spor yapmasını, sinemaya veya tiyatroya gitmesini istemesin? Neden zar zor geçinen insanların üzerinden para kazanmak istesin? Bu sorularla birlikte çözümün de bir öğrencilerle olabileceğini konuştuk. Eylem Sarıoğlu ile belediyeyi yönettiğimizde bunları yapabileceğimize eminiz. Çünkü o öğrenci evinde bile bizden biri… Bir de Eylem ablamıza destek için şarkı sözü yazdık:

“Çıktım Boyabat’tan karlı dağlardan leylim ley,

Kışlar bitti güzel günler geliyor leylim ley,

İki gözümün çiçeği geziyor leylim ley,

Eylem geldi yüzlerimiz gülüyor leylim ley,

Halkımızla çıktık biz bu yollara leylim ley,

Önceliğimiz hizmet bizim leylim ley,

İşçi emekçi öğrenci el ele leylim ley,

Tüm Kayseri oylar Eylem ablaya leylim ley”

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