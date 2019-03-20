20 Mart 2019 15:38

Emek Çalışmaları Topluluğu Sendika Okulu programı açıklandı

Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından 7 Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek "Sendika Okulu"nun programı açıklandı.

Emek Çalışmaları Topluluğu Sendika Okulu programı açıklandı

Görsel: Emek Çalışmaları Topluluğu

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    İşçi sınıfı üzerine bilgi üreten akademisyen, araştırmacı ve sendika uzmanlarından oluşan Emek Çalışmaları Topluluğu (EÇT) tarafından düzenlenen “Sendika Okulu”nun programı açıklandı. 7 Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Emek Çalışmaları Topluluğu Sendika Okulu, dolu dolu geçecek 5 haftalık program sunuyor. Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği tarafından desteklenen programın son başvuru tarihi ise 1 Nisan. Başvuru formuna "Emek Çalışma Topluluğu" isimli siteden ulaşabilir ya da [email protected] adresine doğrudan mesajla başvuru yapabilirsiniz.

    SENDİKA KURUMUNU DAHA YAKINDAN TANITMAK AMAÇLANIYOR

    Program, Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

    Emek Çalışmaları Topluluğu, sendikal çalışmalar hakkında daha çok bilgi paylaşımı sağlamak ve sendika kurumunu daha yakından tanıtma amaçlı düzenlediği Sendika Okulu programının bu yıl ikincisini düzenliyor. 7 Nisan’dan 26 Mayıs’a kadar 5 haftaya yayılacak programın oturumlarını bu sene hafta sonlarına denk getirmeye çalıştık. Toplantıları olabildiğince İstanbul’daki farklı sendikaların salonlarında gerçekleştirmeye çalışacağız. Oturum mekanları ile ilgili ayrıntılı bilgiler katılımcılara daha sonra iletilecektir. Seminerlerimizi-sadece bir günü Cumartesi olmak üzere-Pazar günleri 14:00-18:00 saatleri arasında 5 hafta boyunca sürdüreceğiz.

    7 Nisan-26 Mayıs tarihleri düzenlenecek Sendika Okulu programı | Görsel: Emek Çalışmaları Topluluğu

    Sendika Okulu'na başvurmak için emekcalisma.org'da bulunan başvuru formunu doldurabilir, [email protected] adresine kendiniz hakkında bilgi veren niyet mektubunu gönderebilir ya da EÇT'nin Twitter ve Facebook hesaplarına direkt mesaj gönderebilirsiniz. Başvurular için belirlenen son tarih ise 1 Nisan 2019 Pazartesi. (HABER MERKEZİ)

    Emek Çalışmaları Topluluğu tarafından 7 Nisan-26 Mayıs tarihleri düzenlenecek Sendika Okulu'nun afişi | Görsel: Emek Çalışmaları Topluluğu

     

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