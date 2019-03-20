20 Mart 2019 15:09

Reyhan Başaran: Yıllardır çekmecede duran o tapular çıkacak

Gebze halkıyla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, "Yıllardır çekmeceden çıkmayan o tapular çıkacak" dedi.

Reyhan Başaran: Yıllardır çekmecede duran o tapular çıkacak

Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Gebze’de Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Esnafı gezen, kahvehaneleri dolaşan Başaran, ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.

    Bir kahvehane ziyaretinde yıllardır Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinin tapu sorununun çözülmediğini söyleyen Başaran, “Kentsel dönüşüme karşıyız, bunu her yerde söylüyoruz. Halkı yerinden ederek, borçlandırarak dönüşüm yapılmaz. Yerinde ve halkı destekleyen dönüşümden yanayız” ifadelerini kullandı. Kahvehanede bulunan bir vatandaş da “17 senedir Ak Partiye oy verdik, nereye kadar? Verdik verdik de ne oldu, bundan sonra bitti, yeter artık” dedi.

    "BİR ARAYA GELEN HALKIN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ"

    Başka bir kahvehane ziyaretinde bir vatandaş, “Söz verdiler, tapu sorunumuzu çözeceklerini söylediler. Kaç dönemdir çözmediler. Mezarda mı tapumuza ulaşacağız, siz gelseniz neler yapacaksınız?” diye soru sordu. Başaran da “Halk tapusunu istiyorsa, verilecek. Yıllardır çekmeceden çıkmayan o tapular çıkacak. Halk bir araya gelip hakkını istediği zaman önünde kimse duramaz” dedi.

    "BİZİM PARAMIZLA BAŞIMIZA ÇAY FIRLATIYORLAR"

    Başka bir kahvehane ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başaran, “Hepimiz zehir soluyoruz, deprem bizi bekliyor, karanlık sokaklar, bozuk yollar… Ulaşımı çözeceğiz diye daha da karmaşık hale getirdiler. Tüm bunların tek bir açıklaması var, o da halktan yana belediyecilik yapılmaması. Kenti bir ticarethane gibi kullanıyorlar, bu anlayışa emekçiler olarak dur demeliyiz. Bizler sadakacı değiliz, kimin parasını kime dağıtıyorlar? Bizim paramızla başımıza çay fırlatıyorlar. Bunu hak etmiyoruz” dedi.

    "BİRLİKTE KARAR ALALIM DİYORUZ"

    Ev toplantısında bir vatandaşın, “AKP'ye oy vermiş ve şikâyet eden vatandaşa dokunmak gerek. Onlara ulaşabiliyor musunuz, derdinizi anlatabiliyor musunuz?” sorusuna Başaran, şöyle yanıt verdi:

    “Her kesime ulaşıyoruz ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Anlatıyoruz, çünkü biz emekçilerin sorunları ve talepleri ortak. Hepimiz daha iyi bir ülkede yaşayalım, iyi bir geleceğimiz olsun istiyoruz. Bunları vatandaşlara anlatıyoruz, yerel yönetim anlayışımızdan bahsediyoruz. Herkese çok garip geliyor, çünkü duymamışlar daha önce. Hak diyoruz, eşitlik diyoruz, birlikte yönetelim diyoruz, sizin istemediğiniz bir çalışma olmasın diyoruz, gelin halk meclislerinde tartışalım, birlikte karar alalım, işin uzmanlarına danışalım ve birlikte yönetelim diyoruz.”

    "GENÇLER İÇİN ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

    Fotoğraf: Evrensel

    Ev toplantısında ilk defa oy kullanacak bir genç, Başaran’a eğitimle ilgili projelerini sordu. Gençlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için bütün güçlerini kullanacaklarını söyleyen Başaran, “Sizlerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için belediyelere çok iş düşüyor. Öncelikle gençler için ulaşım ücretsiz olacak dedik. Okumak için başka şehirlerden gelen emekçi ailelerin çocuklar çok zor şartlarda eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor. Ulaşımı ücretsiz yaparak onların bütçesine az da olsa bir katkı sunacağız. Sonra daha nitelikli kurslarımız olacak, gençlerimiz kendilerini daha iyi geliştirecek, gelecek için umut olacaklar” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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