Valilik, Rüya'nın tedavisi için kampanya düzenlenmesine izin vermedi

Metehan UD

İzmir

Beyin sapında tümör bulunan 7 yaşındaki Rüya Ertaş’ın tedavi olabilmesi için Küba’ya gitmesi gerekiyor. Çözüm aramaya çalışan Rüya’nın ailesi Küba’da hastalığın tedavisi ile ilgili bir umut buldu. Ancak Rüya’nın Küba’daki tedavisi için 300 bin TL’ye ihtiyaç vardı. Ertaş’ın ailesi bu parayı toplayabilmek için İzmir Valiliğine yardım toplama başvurusunda bulundu. Ancak bu talep, Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

SAĞLIK KURULU RAPORU GEREKİYOR

Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmelikleri gerekçe gösterilerek yardım toplama izninin verilemeyeceği belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre, Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan hastaların yurt dışında tedavisi SGK tarafından ücretsiz karşılanabiliyor ancak bunun için sağlık kurulundan rapor alınması, bu raporun Sağlık Bakanlığından onaylanması gerekiyor.

Yakın zamanda Türkiye’den çok sayıda kanser hastası tedavi için Küba’ya gitti. Ertaş ailesi de bu para olsaydı eğer bu bürokratik engellere takılmadan çocuklarını Küba’ya götürüp tedavi ettirebilecekti. Ancak aile tedavi sürecinde bile yüklü miktarda borçlandı. Öte yandan Rüya’nın hastalığı da ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde tekrar hastaneye götürülen Rüya’nın beyninin başka bir bölümünde de tümör tespit edildi.

‘PARA OLSA 5 DAKİKA DURMAZDIM’

Rüya’nın babası Ayhan Ertaş, görüştükleri hiçbir doktorun Bakanlığın istediği raporu vermeye yanaşmadığını ifade ederek “Bize kemoterapi yapmayı öneriyorlar ama onun da faydalı olup olmayacağına dair bir şey söylemiyorlar. Ayrıca organlarına zarar verebileceğini de söylüyorlar. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Tümör de kötü huylu olduğu için yayılıyor. Daha da geç kalmak istemiyoruz ama paramız yok diye elimiz kolumuz bağlı. Para olsa 5 dakika durmazdık. Maddi gücümüz yok, para vermelerini geçtik izin verseler yeter. Bir çocuğun hayatını dikkate alarak Bakanlığı bir kez daha kararını gözden geçirmeye çağırıyorum” dedi.