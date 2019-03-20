Yeni Zelanda'da silah yasalarında değişiklik yapıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı saldırının ardından yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.

Başbakan Ardern, Polis Bakanı Stuart Nash ile birlikte başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki silah yasalarında yapılan yeni değişikliklerle ile ilgili açılamada bulundu.

"15 MART'TA TARİHİMİZ SONSUZA DEK DEĞİŞTİ"

Ülkedeki silah sahiplerinin silahlarını çıkartılacak af kapsamında bedelleri ödenerek teslim alınacağını bildiren Ardern, "15 Mart'ta tarihimiz sonsuza dek değişti. Şimdi de yasalarımız olacak. Bugün, tüm Yeni Zelandalılar adına, silah yasalarımızı güçlendirmek ve ülkemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için harekete geçtiğimizi ilan ediyoruz" dedi.

3 YILA KADAR HAPİS

Silahların teslimi için verilen yasal sürede gerekli bildirimde bulunmayan ve silahlarını teslim etmeyenlere 3 yıla kadar hapis veya 4 bin dolara kadar da para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki mevcut yasalara göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük, geçerli bir nedeni olanlara polis tarafından veriliyordu.

BBC’den Clive Myrie’e konuşan Başbakan Jacinda Ardern küresel mücadele çağrısı yapmış ve “Yeni Zelanda’nın başına gelen şey, başka bir yerde büyüyen bir kişinin başka bir yerde öğrendiği ideolojiyle gelip bize karşı şiddet kullanmasıdır. Küresel anlamda güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz” demişti. Göçün ırkçılığı körüklediği iddialarını reddeden Ardern, aşırı sağcı ideolojiyle mücadelenin ancak küresel dayanışma içerisinde yürütülebileceğini dile getirmişti.

CONNOLY PARAYI BAĞIŞLAYACAK

Katliam sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya’nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen 17 yaşındaki “Yumurta Çocuk”un (Egg Boy) kendisi için toplanan bağış parasını saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

Connoly’nin kendisi için ‘Go Fund Me’ isimli internet sitesi üzerinden toplanan 62 bin dolardan fazla parayı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı açıklandı. (DIŞ HABERLER)

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