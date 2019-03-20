Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'den ırkçılığa karşı mücadele çağrısı

Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının ardından gündeme gelen “göç ırkçılığı körüklüyor” argümanına karşı çıkan Başbakan Jacinda Ardern, küresel mücadele çağrısı yaptı, “Güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz” dedi.

Ardern, BBC’den Clive Myrie’e konuştu. Göçün ırkçılığı körüklediği iddialarını reddeden Ardern, aşırı sağcı ideolojiyle mücadelenin ancak küresel dayanışma içerisinde yürütülebileceğini söyledi. Bu nedenle küresel bir çağrı yapan Ardern, “Yeni Zelanda’nın başına gelen şey, başka bir yerde büyüyen bir kişinin başka bir yerde öğrendiği ideolojiyle gelip bize karşı şiddet kullanmasıdır. Dolayısıyla küresel anlamda güvenli, hoşgörülü ve kapsayıcı bir dünyaya sahip olmak istiyorsak, sınırlarla düşünmemeliyiz. Bu konuda görmek istediğimiz liderlik bu” dedi.

SİLAHLAR TESLİM EDİLİYOR

Öte yandan Yeni Zelandalılar cami saldırılarından sonra silahlarını polise teslim etmeye başladı. Polise göre, salı gecesinden itibaren ülke genelinde 37 kişi silahlarını teslim etti. Christchurch kentindeki saldırının ardından ülkedeki bireysel silahlanma yasaları tartışılmaya başlanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in birkaç gün içinde silah yasasında yapılacak değişiklikleri açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yarı otomatik silahlara yasak getirilebileceği belirtiliyor. Ardern, halka silahlarını polise teslim etmesi çağrısında bulundu ve yeni silah alacakların yasaların netleşmesini beklemesini istedi.

CONNOLY PARAYI BAĞIŞLAYACAK

Katliam sonrası ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya’nın Queensland Senatörü Fraser Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen 17 yaşındaki “Yumurta Çocuk”un (Egg Boy) kendisi için toplanan bağış parasını saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı belirtildi.

Connoly’nin kendisi için ‘Go Fund Me’ isimli internet sitesi üzerinden toplanan 62 bin dolardan fazla parayı saldırıdan etkilenenlere bağışlayacağı açıklandı. (DIŞ HABERLER)

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