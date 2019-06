Şerif öğretmen ve kültür kenti Malatya

Molla DEMİREL

Belediye seçimlerine bir kaç gün kaldı. Malatya önemli bir kenttir. Türkiye’de hiçbir dönemde işgale uğramamış. O nedenle kurtuluş günü yoktur, tersine insanlığı yaşat mutlu et kenti olmuştur. Ailelerini savaş belasından kurtarmak isteyenler savaş dönemlerinde ailelerini getirip Malatya’ya yerleşmişler. Bu nedenle Malatya çok kültürlüdür. Her inançtan, her kültürden, her dilden insanca kardeşçe yaşamıştır. Provokasyonlara gelmemiş, bir birini kırmamıştır, kan akıtmamıştır. Çok kültürlüdür Malatya halkı. Malatya büyük bilim adamları, müzisyenler, edebiyatçılar, politikacılar yetiştirmiştir. Daima bilimin ışığını aklının yolunda kullanmıştır. Bu yerel seçimlerde de böyle davranacağını umut ediyorum.

Şerif Demirel gibi daima bilimin ışığıyla aklını kullanan bir öğretmeni desteklemesini bekliyorum. Şerif Öğretmen gerçekten halkın tüm kesimlerin sorununu biliyor. İşçinin, işsizin, esnafın, üretenin, müşterinin, memurun, sendikanın, bürokrasinin, topraklı, topraksız köylünün, hayvancılıkla uğraşanın, otlakların, meraların sorununu yaşayarak bilen; bu alanda daima yardıma koşan örnek bir kişidir. Araştıran, irdeleyen sorunların ortak akılla çözülebileceği konusunda oldukça birikimlidir.

Şerif Demirel kalabalık, büyük bir aileden geliyor. Amcaları, babası yıllarca, Türkiye’de ve Almanya’da işçi olarak çalıştılar. Ancak köyle bağını koparmadılar. Bu nedenle Şerif Öğretmen işçilerin, toprakla uğraşanların, hayvancılıkla uğraşanların, memurun, esnafın sorunlarını bilir. Babasının, kardeşlerinin, amcalarının İşçi ve memur sendikalarında yer almış olmalarıyla daha küçük yaşta sendikacılığın, kooperatifleşmenin önemini kavradı. Kendisi ve eşi de öğretmenler sendikasında örgütlendiler, yönetici kadro içinde yer aldılar, işçi ve işverenin sorunlarını çok iyi bilirler. Şerif Demirel iyi bir öğretmendir. Öğretmenler sendikasında yıllarca yönetimde yer aldı. İyi bir eğitimin nasıl olması gerektiğini çok iyi bilir. Adaylıkları kazanmaktan çok insan olarak yıllardır çözülemeyen sorunlara ışık tutmayı amaçlıyor. Siyasetin çıkar için değil halk için olmasını gerçekçi bir bakışla arkadaşlarıyla birlikte ortaya koyuyorlar. Siyasetçilerin toplumu ayrıştırmak değil tam tersine toplumu ortak sorunları çözmek için birleştirmeleri gerektiğini kavratmayı amaçlıyorlar.

Bu bir kişiliktir. Kötülüklerin karşısında bir dik duruştur. Savaşa, kine, düşmanlığa, ötekileştirmeye hayır demektir. Toplumsal aklı, bilimi, yaşamın güzel gereklerini yeniden halka hatırlatarak sevgi ve barışın kentinin yaratılmasını istemektir.

Sömürüye, ranta, savaşa, çatışmalara, hayır diyenler, sevgiyi ve dostça yaşamayı savunan tüm insanların Şerif Demirel’i Malatya’nın gerçek kimliğine, huzura kavuşması için desteklemelerini diliyorum, inanıyorum. Ben birkaç yazımda “Malatya dünya kültürlerinin başkentidir” demiştim. Malatya’ya tüm kültürlerin kardeşçe yaşaması ve yaşatacak yöneticilere ihtiyacı vardır. Şerif Demirel ve arkadaşlarının Malatyalılarla birlikte bir başarıya imza atacakları için sandığa gideceklerine inanıyorum.

