Fransız şeker tekeli Tereos'a IŞİD’e yardım davası

Irak ve Suriye’de IŞİD’e silah yapımında kullanılan sorbitol isimli yapay tatlandırıcıyı sevk etmekle suçlanan Fransız şeker devi Tereos’a iş ortakları tarafından dava açıldı.

Sputnik’in aktardığına göre Tereos’un, IŞİD’in daha önce Irak’ta potasyum nitratla karıştırdığı sorbitolle roket itici yakıt ürettiğini bile bile bu yapay tatlandırıcıyı Suriye’ye göndermeye devam ettiği ortaya çıktı.

Avrupa Birliğine bağlı çalışan, çatışma alanlarındaki silahlanmayı inceleme kuruluşu Conflict Armament Research (CAR), 2016 sonunda Musul kurtarılırken Irak kentindeki IŞİD’in silah deposunda Tereos’a ait sorbitol dolu onlarca torba bulmuştu.

"TÜRKİYE’DE KAYBOLAN SORBİTOL ÇUVALLARI"

Bu bulgular karşısında Tereos 45 ton Fransız üretimi sorbitolün 2015 yılında Türkiye’de ortadan kaybolduğu, bir yıl sonra Suriye’deki IŞİD mahzenlerinde yeniden ortaya çıktığına dair bir açıklama yapmıştı.

CAR aralık 2017’de raporunu yayımladığında, Tereos’tan Musul’da bulunanlardan sonra yüksek riskli denilen bölgelere sorbitol tedarikini durdurduğu açıklaması gelmişti.

Ama Fransız şirketine dava açan iş ortakları, şirket içi soruşturma sonucunda, Musul’daki bulgulardan sonra da, ocak ve temmuz 2017’de olmak üzere iki kez Suriye’ye sorbitol sevkiyatı yapıldığının saptandığını duyurdu.

Tereos iddiaları yalanladı. Ancak Fransız haber ajansı AFP, terörle mücadele savcılarının hazırladıkları belgelerde, şirketin, terörizm eylemlerinde bulunmak ve terörizm eylemlerine suç ortaklığı yapmakla suçlandığını belirtti. (DIŞ HABERLER)