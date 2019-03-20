20 Mart 2019 14:55

Buca adayı Gürkan Emreoğlu: Karar da denetim de halkta olacak

Buca Bağımsız Belediye Başkan adayı Gürkan Emreoğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında Kuruçeşme halkıyla buluştu.

Buca adayı Gürkan Emreoğlu: Karar da denetim de halkta olacak

Fotoğraf: Evrensel

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    Buca Bağımsız Belediye Başkan adayı Gürkan Emreoğlu yerel seçim çalışmalarına Buca’nın çeşitli semt ve mahallelerinde ara vermeden sürdürüyor.

    Emreoğlu, önceki gün sabah mesai başlangıcı öncesinde Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi çalışanlarına hastane önünde bildirilerini dağıtarak halkçı belediyecilik anlayışını Buca’da hayata geçirmek için destek istedi.

    "ONLARIN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDA HALKIN SADECE ADI VAR"

    Kuruçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirilen kahvehane toplantısında halkla bir araya gelen Emreoğlu, mahallelinin sorunlarını dinleyerek çözüm yollarını tartıştı. Emreoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada hemen tüm adayların ‘halkçı belediyecilik’ dediğini belirterek “Fakat onların belediyecilik anlayışında halkın sadece adı var. Halkın ihtiyaçlarına öncelik vermeyen, karar alma ve denetleme aşamalarında halkın olmadığı hiçbir anlayış halkçı olamaz” dedi.

    "HALKIN PARASI BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

    Toplantıya katılanlar, mahallelerine belediyenin yeterince hizmet getirmediğini, hızlı bir yapılaşma ile yeşil alanların yok edildiğini, çocukların oynayabilecekleri parkların olmadığını, gençlerin madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklara yöneldiklerini ifade ettiler.

    Toplantıya katılan bir yurttaş, belediyenin çeşitli hizmetleri "ihaleyle yandaş taşeron şirketlere verdiğini" belirterek, “İhaleler yapılacak işin üzerinde bir fiyatla kapatılmakta, böylece belediyenin, dolayısıyla halkın parası birilerine peşkeş çekilmektedir. Bunu sadece Buca için söylemiyorum, bu çark tüm belediyelerde böyle işlemektedir” dedi.

    "ÖNCELİĞİMİZ EMEKÇİ SEMTLERİ OLACAK"

    Emreoğlu, Buca’da yönetime gelen tüm belediye başkanlarının şehrin merkez mahallelerine daha çok hizmet götürdüklerini belirterek, “Kenardaki emekçilerin, yoksulların yaşadıkları yerlere hizmet götürülmediğini herkes gördü” dedi.

    Emreoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bunu değiştirmenin yolu gerçek anlamda mahalle meclisleri ve halk meclisi üzerinden kararın da, denetimin de halkta olduğu, belediye başkanı ve meclis üyelerinin halk meclisine bağlı olduğu bir anlayıştır. Başkan görevini yeterince yapmazsa halk meclisi tarafından görevden alınabileceği, tüm kararların halka açık olduğu bir anlayış” dedi.

    Emreoğlu, kendi yönetimlerinde önceliğin bugüne kadar yeterli hizmetin götürülmediği mahallelerin olacağını belirterek, “Belediyede taşeron sistemi olmayacak. Yapılacak tüm iş ve hizmetler kendi işçilerimiz, kendi makinelerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Yani ihale çevrelerine, rant çevrelerine aktarılan kaynaklar kesilerek halkımıza daha çok hizmet götürülmesinin yolu açılacaktır” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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