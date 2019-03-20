Gaziemir'de lisede yaşanan patlamada ihmaller zinciri

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıl, Öznur Güzelocak’ın (45) öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda olayın ihmaller zinciri sonrasında meydana geldiği vurgulanırken, “Patlamanın olduğu doğal gaz kazanı tesisatının projeye uygun olarak montajının yapılmaması sonucunda, aşırı ısınan kazan suyundaki ani faz değişikliği nedeniyle basınç yükselmesiyle patlama meydana geldi” denildi.

Raporu hazırlayan iş güvenliği uzmanları olayın sorumlusu olduklarını düşündükleri kişilerin kusur durumlarını da değerlendirdi. Bilirkişi raporunda, Okul Müdürü Ümit Onanç, termostat başta olmak üzere gerekli diğer emniyet donanımlarının doğal gaz kalorifer kazanına taktırılmaması ve mimari projede patlama meydana gelen kalorifer kazan dairesi bitişiğindeki ‘jeneratör odası’ olarak belirlenen yerin Halk Eğitim Merkezine tahsis edilerek derslik olarak kullanılmasını sağlaması nedeniyle asli kusurlu bulundu. Halk Eğitim Müdürü Hasan Korkmaz’ın da Onanç ile birlikte asli kusurlu olduğu belirtildi.

YAPI DENETİMCİLER EKSİKLİKLERE RAĞMEN ONAY VERMİŞ

Raporda okulun inşaatı sırasında ve sonrasında yapılan inceleme ile denetimlerinde eksiklere rağmen verdikleri onayla okulun açılmasına neden oldukları belirtilen yapı denetim görevlileri de asli kusurlu bulundu. Geçici ve kesin kabul komisyonu üyeleri Makine Mühendisi Ali Yılmaz Şenavcı, Makine Mühendisi Tahsin Irmak, Yapı Denetim Görevlisi Makine Mühendisi İlyas Kırnapcı’nın asli kusurlu oldukları vurgulandı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, patlamanın ardından gözaltına alınan ancak sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan Burak Şen ile Murat Elibüyük’ün ise kusurlu olmadıkları belirtildi.

Patlamayla ilgili görülen davanın son duruşmasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Müjgan Bilgen Özen, soruşturma aşamasında hazırlanan raporla, mahkemeye sunulan rapor arasında çelişkiler bulunduğunu belirterek bu çelişkilerin giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti de bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli bilirkişi heyetince incelenmesine karar verdi. (İzmir/DHA)

İzmir’de lisede kazan dairesi patladı: 1 ölü 4 yaralı