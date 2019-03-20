EGEÇEP: Suyumuza ve ormanımıza sahip çıkalım

Ege Çevre ve Kültür Platformu 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 22 mart Dünya Su Günü'ne dair yazılı bir açıklama yaptı. EGEÇEP her iki güne dair yaptığı açıklamada ormanlara ve sulara yönelik kapitalist talan politikalarına karşı mücadele çağrısında bulundu.

KUTLANACAK GÜN OLMAKTAN ÇIKIYORLAR

EGEÇEP Eş sözcüleri Alime Mitap ve Hüsnü Dilli imzasıyla yapılan açıklamada tüm canlıların en doğal hakkı olan suyun uygulanan yanlış politikalar sonucu günümüzde hızla azaldığı, kirlendiği ve tekelleştiği dile getirildi. Ülkemiz ormanlarının ise yangınlar, madencilik, sanayi, kentleşme baskıları altında giderek tüketildiğine dikkat çekilen açıklamada "Bu nedenle Dünya Ormancılık günü ve Dünya Su Günü, giderek ‘kutlanacak’ birer gün olmaktan çıkmaktadır" denildi. Sağlıklı suya erişimin her yıl daha da zorlaştığını dile getiren EGEÇEP, "Su, tüm canlıların vazgeçemeyeceği, yaşamın en temel kaynağıdır. Buna karşın su, ticari bir meta haline dönüştürülmüştür. Köylünün, çiftçinin geçim kaynağı olan, tarlalarını sulamak amacıyla kullandığı sular ücretli hale getirilmektedir. Öte yandan, sanayici ve madenci, açtığı sondaj kuyularından kullandıkları suya sadece atık su bedeli ödemektedir. O da saptanabilen kullanımları için".

MADENCİLİK Mİ SUYUN KORUNMASI MI?

Akarsularımızın neredeyse tümü üzerine sulama ya da enerji barajları (HES) kurularak, doğal akışlarından koparıldığını ifade eden EGEÇEP, "Bu sulardan kimileri yüksek rant elde ederken, canlıların suya erişimi önünde büyük engeller oluşturulmaktadır. İzmir’in en önemli su havzalarından Çamlı havzasına yapılması planlanan ve 300.000 kişiye su sağlaması düşünülen Çamlı barajının yapımından, Efemçukuru Altın Madeni nedeniyle vazgeçilmiştir. Soruyoruz: madencilik mi, suyun korunması mı?" dedi.

EGEÇEP açıklamasında suya dair şu talepler öne çıktı;

Suyun ve enerjinin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan ve kurulacak olan tüm barajların yapılmasına karşıyız.

Bütün su havzalarının koruma altına alınması, su havzalarında madencilik ve kirletici sanayi faaliyetleriyle mevcut havza işgallerine son verilmesini istiyoruz.

Yaşamlarını geçimlik tarım yaparak sürdüren küçük çiftçilerin sulama sularının paralı hale getirilmesine karşıyız.

Evlerde, 4 kişilik ailenin gereksinimini karşılayacak miktarda su tüketiminin ücretsiz sağlanmasını talep ediyoruz.

Aşırı su tüketen kirli sanayilerden vazgeçilmelidir.

"HERKESİN ORMAN BEKÇİSİ OLMA ZAMANI"

EGEÇEP açıklamasında Dünya Ormancılık Günü ile ilgili de ormanların canlı yaşamının sürmesi için korunması gereken, dünyanın en önemli ekolojik varlıkları olduğu ifade edilerek; "Talancı zihniyet, ormanları yalnızca “odun” olarak görüyor. Onlara göre; ormanlar alınıp satılabilecek, tüketilecek bir maldır. Küresel iklim değişikliği, atmosferdeki karbon oranının ve sera gazlarının artışı, hava kirliliği, çölleşme, kuraklık, temiz su rezervlerinin azalması, toplumları ve dünyayı tehdit etmekte, ormanların önemini bir kat daha artırmaktadır. Ülkemizde de uzun yıllardan bu yana yoğun bir ormansızlaşma yaşanıyor. Şimdi herkesin ormanların bekçisi olma zamanı." (İzmir/EVRENSEL)