Gazeteci Seda Taşkın’ın duruşması ertelendi

İstinaf mahkemesinin tensip ara kararı ile tahliye edilen Mezopotamya Ajansı Muhabiri Seda Taşkın hakim karşısına çıktı. Seda Taşkın “Gerekçeli kararda ‘alakası olmadığı yerler’ denilmiş. Haberin olduğu her yere gidebilirim. ‘Neden oraya gittin’ şeklinde bir soru gazeteciye yöneltilmemesi lazım” dedi. Taşkın'ın avukatı ihbar mailinin gönderici ve alıcısının emniyet olduğunu vurgulayarak "Hukuka aykırı bir delille başlayan bir soruşturma ve bu delile dayanılarak bir yargılama yapılamaz" dedi. Bir dahaki duruşma 15 Mayıs 2019 tarihine ertelendi.

Muş’ta 20 Aralık tarihinde “hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına alınarak tutuklanan ve yaklaşık bir yıl tutukluluğunun ardından İstinaf Mahkemesi’nin tensip ara kararı ile tahliye edilen Taşkın’ın duruşması Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Taşkın hakkında Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 4 yıl 2 ay, “örgüt propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere, toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Önceki savunmasını tekrar eden Taşkın, “Sadece Muş, Van, Bitlis değil, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi olmak üzere pek çok yerde gazetecilik yaptım. Hem haber yapmak için hem gezmek için Muş’a, Van’a gittim. Nasıl bu bölgede haber yapma hakkım varsa orada da yapabilirim. Gerekçeli kararda ‘alakası olmadığı yerler’ denilmiş. Haberin olduğu her yere gidebilirim. ‘Neden oraya gittin’ şeklinde bir soru gazeteciye yöneltilmemesi lazım” dedi. Ancak Muş’ta arama kararı olmadığı halde polis tarafından yakalandığını anlatan Taşkın, hakkında ihabr olduğunu iddia edildiğini ama bu ihbarın polisler tarafında hazırladığını düşündüğünü söyledi.

KARARDA “KÜLTÜR HABERİNE RASTLANMADI' GEREKÇESİ

Emniyette kendisine psikolojik ve fiziki olarak müdahale edildiğini, çıplak arama dayatmasını reddedince erkek polisler tarafından tehdit edildiğini aktaran Taşkın, “Çalıştığım ajanstan dolayı yargılanıyorum. Oysa bu ajans yasal bir ajans, vergilerini veren hukuksal bir ajans. Gerekçeli kararda ‘kültür haberlerine rastlamadık’ denilmiş. Makinemde özellikle haberler seçilmiş. Yaptığım son haber Bitlis’te Demirci Ustası haberidir. Bunlardan görmezden gelinmiş” dedi.

"POLİS ÇIKIŞTA NEDEN GELDİĞİMİZİ GÖRÜRSÜNÜZ DEDİ"

Avukat Gulan Çağın Kaleli, “Bu ihbar mailinde göndericisi de alıcısı da emniyet olduğu sabit. Hukuka aykırı bir delille başlayan bir soruşturma ve bu delile dayanılarak bir yargılama yapılamaz. Bu alanda çok ciddi bir sorun teşkil eder. Müvekkilimin sosyal medya paylaşımları da haber paylaşımlarıdır. Beraatini talep ediyoruz” diye konuştu.

Avukat Ebru Akkal ise duruşma salonunun kapısında çok sayıda polisin olduğunu belirterek, polislere neden geldiklerini sorduklarında “Çıkışta neden geldiğimizi görürsünüz” diye tehdit edildiklerini söyledi. Akkal, “Ceza hukuku niyet okuma hukuku değil. Niyet okuma hukuku uygulanacaksa herkes yargılanabilir o zaman. Evrensel hukuk bunu reddediyor” dedi.

Ardından İstinaf Cumhuriyet savcısı mütaalasını okuyarak, istinaf istemlerinin reddedilmesini istedi, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu söyledi. Taşkın, mütaalayı kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Avukatların detaylı savunma yapmak için ek süre talebinde bulunmasının ardından duruşma 15 Mayıs 2019 tarihine ertelendi. (Ankara/EVRENSEL)

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın tahliye edildi