Almanya'da ırkçılığa karşı futbol turnuvası

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya'nın Stuttgart kentinde gençler ırkçılığa ve dışlanmaya karşı salon futbol turnuvasında buluştu. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) gençliği tarafından geleneksel hale getirilen salon futbol turnuvası, Sporthalle Sün salonunda 12 takımın katılımıyla gerçekleşti. Irkçılığa karşı etkinlikler (HEIMAT-Internatıonale Wochen gegen Rassismus Stuttgart) programı kapsamında yapılan turnuvada farklı uluslardan gençler birincilik için "dostça" yarıştı. DİDF gençliğinden Lorin Aslanboğa’nın düdüğüyle başlayan müsabakalarda centilmenliği elden bırakmayan takımlar, ilk dörde girmek için mücadele etti. Müsabakalar sonrası takım oyuncularının birbirlerini kutlaması ve kucaklaşması görülmeye değerdi.

Turnuvaya, Lilo Hermann Kültür Merkezi adına Roter Stern Heslach, Diakonie Nurtingen, Jugendhaus CANN ve Jugendhaus Neugereut katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Müsabakalar sonrası birinciliği Afgan Kikers 2, ikinciliği FC Mashad, üçüncülüğü Afgan Kikers 1, dördüncülüğü Jim Pazza aldı. Centilmenlik kupası ise turnuva boyunca göstermiş oldukları hoşgörü ile herkesin beğenisini kazanan Roter Stern Heslach takımına verildi. Dereceye giren takımlara kupalarını DİDF gençliği adına Levent Batmaz verdi.