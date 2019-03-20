Avrupa Birliği, Google'a 1,49 milyar avro para cezası verdi

Avrupa Birliği (AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi. Google Adsense, internet sitesi sahipleri ile reklam verenler arasında aracılık yapıyor.

AB'nin aldığı karar, Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Yönetmeliği olarak adlandırılan yönetmeliğin oylanmasının hemen öncesine gelmesi açısından dikkat çekici.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Google'ın 3'üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB - GOOGLE GERİLİMİ

Avrupa Birliği’nin yeni telif hakları yönetmeliğine dair son tartışmaların yapılacağı tarih 26 Mart olarak açıklandı. Planlamada bir değişiklik yapılmazsa yönetmeliğin oylanması 26 ya da 27 Mart günü gerçekleşecek. Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Yönetmeliği olarak adlandırılan yönetmeliğin 11. ve 13. maddeleri Internet’te haberler ile bilgi, kültür ve sanat ürünlerinin paylaşım şeklini değiştirmeyi hedefliyor.

Madde 11, Google Haberler gibi haber kaynaklarına link veren servisler için eğer alıntılanacak haberin kaynağı ile telif anlaşması yapılmamış ise “tek kelimelik ya da çok kısa” alıntılara izin veriyor. Bu “çok kısa”nın telif cezası yememek için ne kadar kısa olması gerektiği ise fazlasıyla belirsiz. Bu madde yürürlüğe girdiğinde Google haberler ve benzeri servislerin iki seçeneği var. Ya ilgili maddenin yürürlükte olduğu bölgelere hizmet vermeyi durduracaklar ya da ilgili bölgelerin belli başlı büyük basın-yayın kuruluşlarıyla toplu telif anlaşmaları yapacaklar. 2014’te İspanya’da benzer bir yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Google Haberler, İspanya’ya hizmet vermeyi durdurmuş ve haber sitelerinin tıklanma oranlarında ve dolayısıyla reklam gelirlerinde kayda değer bir düşüş yaşanmıştı. Google, AB'nin telif yasasını onaylaması halinde Google Haberler uygulamasına Avrupa genelinde son vereceğini ilan etmişti.

AB'NİN GOOGLE'A VERDİĞİ İLK CEZA DEĞİL

22 Haziran 2017'de Google, alışveriş sonuçlarında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından 2.42 milyar avro cezaya çarptırılmıştı.

18 Temmuz 2018'de ise Avrupa Birliği (AB), Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası vermiş ve bunun üzerine Google uygulamalarını kullanacak cihaz üreticilerinden ücret alacağını duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)

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