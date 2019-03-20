Metrobüs ve otobüsler, şiddet gören kadının mecburi sığınma yeri oldu

Babasından şiddet gördüğü için kaçarak İstanbul’a gelen genç bir kadına metrobüs ve İETT otobüsleri mecburi ‘sığınma yeri’ oldu. Otobüslerin son seferini yapmasına ve şoförlerin uyarılarına rağmen yerinden kalkmayan kadın “Gidecek başka yerim yok” cevabını veriyor.

"SIĞINMA EVİ KALABİLECEĞİM BİR YER DEĞİLDİ"

Demirören Haber Ajansından İhsan Dörtkardeş'in haberine göre yüzünün görünmesini istemeyen kadın, babasından gördüğü şiddeti şöyle anlattı:

"Hayatımı mahvetti. Annem öldükten sonra dayaklarına dayanamadım. Babam, kız kardeşim ile bana sürekli şiddet uygulamaya başladı İki erkek kardeşim var, bunların evlerine gittiğimde de aile huzurlarının bozulduğunu hissettim. Babam bizi sürekli dövüyordu, hortumla dayak attığı günler oldu. Ağabeyimin evine gidiyorum, yengem benden rahatsız oldu. Ağabeyimin aile huzurunu bozmak istemedim. İstanbul’a geldim. 5 aydır metrobüs, otobüslerde kalıyorum. İstanbul’da tanıştığım iki kız arkadaşım var. Zaman zaman onların evinde kalıyorum. Özellikle simitçi olan, çok iyi bir kadın. Çamaşırlarımı onun evinde yıkıyorum. Polis bir seferinde beni karakola aldı. Anlattıklarımı dinledi, hak verdiler. Beni bir kadın sığınma evine götürdüler. Kalabileceğim bir yer değildi. Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor. Genelde geceleri metrobüste uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum.”

Genç kadın, İETT otobüsleri ve geceleri de Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında sürekli sefer yapan metrobüsleri "sığınma yeri" olarak kullandığını söyledi.

ŞOFÖR POLİSİN İLGİSİZLİĞİNİ ANLATTI

İETT Şoförü Gökhan Kurşun | Fotoğraf: İhsan Dörtkardeş/DHA

İETT şoförü Gökhan Kurşun genç kadına otobüste rastlayanlardan biri. Avcılar’da Cihangir Mahallesi’ndeki ilk hareket noktasında saat 11.00’de devraldığı otobüste defalarca sefer tamamlanmasına rağmen inmeyen kadını polise haber verdiğini söyledi. Kendisine, "Şu an ekibimiz yok. Yolda gördüğünüz başka bir ekibin yanında durarak durumu bildirin" denildiğini söyleyen Kurşun, yolda da korna çalmasına rağmen hiçbir ekibi durduramadığını anlattı.

Gökhan Kurşun, şöyle konuştu:

"'Gidecek yerim yok’ diyor. Kadındır diye indirmek istemedim. Polisi arayıp yardım istedim. Zorla indirmeye kalksam, bağırsa olay bende bitecek. İlk hareket noktamız olan Şahintepesi veya Cihangir Mahallesi’nde güvenlikçimiz olsa onlardan yardım isterdim. Zorla indirmeye kalksam, kadın bağırsa ben ne yapacağım Allah aşkına? Söylediğine göre sabaha kadar metrobüsle gitmiş- gelmiş yorgun halde arkada uyuyor. Sefer sonunda çay, sigara, yemeğini verdim. 'Yolda kaldım' dese 5-10 lira veririm, gönderim. Son servisim gece yarısı ben ne yapacağım kadın haliyle bırakamam. Sen bırakabilir misin vicdanen?”

Gökhan Kurşun kadının her seferinde Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde gidiş-dönüş toplam 142 duraklık yolculuklarında otobüsün en arkadaki 3 kişilik koltuğunda cam kenarında oturduğunu, zaman zaman uyuduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)

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