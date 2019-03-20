20 Mart 2019 14:01
Çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarıldı
Konya Karapınar'da boru hattı döşeme çalışması yapan ve çöken istinat duvarının altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Fotoğraf: Mehmet Okuyucu/DHA
Konya Karapınar'da atık su boru hattı döşenmesi sırasında istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
DHA'nın verdiği bilgiye göre Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliğinin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarı çöktü. Duvarının dibinde atık su boru hattı döşeyen 4 işçi, çöken istinat duvarının enkazı altında kaldı. Enkaz altında kalan 4 işçi yaralı olarak kurtarılıp Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)
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