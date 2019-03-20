Öldürülen kadın 15 gün önce şiddet gördüğü için şikayetçi olmuş

Konya’da Hacer Göral’ı, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklu yargılanan Muhtar Mustafa Çakan, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hacer Göral’ın, öldürülmeden 15 gün önce karakola giderek sevgilisi Mustafa Çakan tarafından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Hacer Göral'ı bıçakla boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, dönemin Karapınar ilçesinde Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakan (55), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre 19 Ağustos 2017 tarihinde o dönem Adalet Mahallesi Muhtarı olan Mustafa Çakan, 5 yıldır birlikte olduğu Hacer Göral'ı otomobilinde kavun kestiği bıçakla öldürdü. Cinayetin ardından intihara kalkışan Çakan ise hastaneye kaldırıldı. Çakan iyileştikten sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Çakan 'kasten insan öldürme' suçundan 25 yıl hapse çarptırdı.

15 GÜN ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Hacer Göral'ın, öldürülmeden 15 gün önce Selçuklu İlçesi Bosna Herkes Polis Merkezi'ne giderek, Mustafa Çakan tarafından darbedildiği için şikayetçi olduğu ortaya çıktı. (HABER MERKEZİ)

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