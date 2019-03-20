Ciwan Haco eserini "Anonim" diye seslendiren Berdan Mardini'ye tepki
Şarkıcı Berdan Mardini'nin Ciwan Haco'nun "Nesrinê" eserini "Anonim" diye seslendirmesinin duyulmasının üzerine sosyal medyada gündem oldu.
Ekran görüntüsü, Youtube'da "Berdan Mardini" hesabından paylaşılan videodan alınmıştır.
Sosyal medyada @SerhadLordu isimli kullanıcının Berdan Mardini'nin Ciwan Haco'nun eserini “Anonim” olarak tanıtıp seslendirmesini gündeme getirdi. Paylaşımın üzerine twitter’da "#HırsızBerdanMardini" hasthagi Trend Topic (TT) oldu.
@SerhadLordu şu paylaşımda bulundu: "@Berdan_Mardini daha önce müziği, Hozan Dino’ya ait eseri kendi eserinizmiş gibi lanse etmiştiniz. Sizi uyarmamıza rağmen Şimdi de Söz: Dilber Haco Müzik: Civan Haco’ya ait olan “Nesrinê" Stranı'nı “anonim” olarak belirtmişsiniz. Daha ne kadar emek hırsızlığı yapacaksınız ?"
. @Berdan_Mardini daha önce müziği, Hozan Dino’ya ait eseri kendi eserinizmiş gibi lanse etmiştiniz.Sizi uyarmamıza rağmen— Serhad Eyalet Lordu (@SerhadLordu) 19 Mart 2019
Şimdi de
Söz: Dilber Haco
Müzik: Civan Haco’ya ait olan “ Nesrinê “Stranı'nı “anonim” olarak belirtmişsiniz.
Daha ne kadar emek hırsızlığı yapacaksınız ? pic.twitter.com/GabcpzM5VR
Ciwan Haco: Albüm dışında sanat yapmak istemiyorum, bu bir protesto
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Paylaşım ardından sosyal medya üzerinden açılan "#HırsızBerdanMardini" hasthagi kısa sürede TT oldu. Tepkilerden bazıları şöyle:
Eski Kürtçe besteleri biraz daha araştır kesin kendine çok malzeme çıkarırsın #HırsızBerdanMardini— Kim jong (@dar_agaci1) 20 Mart 2019
19 Mart 2019