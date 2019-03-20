Ciwan Haco eserini "Anonim" diye seslendiren Berdan Mardini'ye tepki

Sosyal medyada @SerhadLordu isimli kullanıcının Berdan Mardini'nin Ciwan Haco'nun eserini “Anonim” olarak tanıtıp seslendirmesini gündeme getirdi. Paylaşımın üzerine twitter’da "#HırsızBerdanMardini" hasthagi Trend Topic (TT) oldu.

@SerhadLordu şu paylaşımda bulundu: "@Berdan_Mardini daha önce müziği, Hozan Dino’ya ait eseri kendi eserinizmiş gibi lanse etmiştiniz. Sizi uyarmamıza rağmen Şimdi de Söz: Dilber Haco Müzik: Civan Haco’ya ait olan “Nesrinê" Stranı'nı “anonim” olarak belirtmişsiniz. Daha ne kadar emek hırsızlığı yapacaksınız ?"

. @Berdan_Mardini daha önce müziği, Hozan Dino’ya ait eseri kendi eserinizmiş gibi lanse etmiştiniz.Sizi uyarmamıza rağmen



Şimdi de

Söz: Dilber Haco

Müzik: Civan Haco’ya ait olan “ Nesrinê “Stranı'nı “anonim” olarak belirtmişsiniz.



Daha ne kadar emek hırsızlığı yapacaksınız ? pic.twitter.com/GabcpzM5VR — Serhad Eyalet Lordu (@SerhadLordu) 19 Mart 2019

Ciwan Haco: Albüm dışında sanat yapmak istemiyorum, bu bir protesto

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşım ardından sosyal medya üzerinden açılan "#HırsızBerdanMardini" hasthagi kısa sürede TT oldu. Tepkilerden bazıları şöyle: