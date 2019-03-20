HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis verildi
HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 1 yıl 8 ay 15 gün hapse çarptırıldı.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün, “2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması, Urfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Halfeti Belediyesi’nin 8 Mart 2016 tarihinde açtığı Sara Kadın Merkezi'nin etkinliğine katıldığı gerekçesiyle yargılanan Sürücü, duruşmaya katılmadı. Sürücü'nün avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, iddia makamı mütalaasında ceza talebini yineledi. Avukatları, Sürücü'nün milletvekili olduğunu belirterek yargılamanın durdurulmasını istedi.
Verilen kısa aradan sonra mahkeme heyeti, Sürücü'ye 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezayı ertelemeyen mahkeme, istinaf yolunu açık bıraktı.
Avukatlar, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını ifade etti. (Urfa/MA)