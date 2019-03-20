Abel Ödülü ilk kez bir kadına verildi

Matematik alanındaki önemli bilimsel çalışmalara verilen Abel Ödülü ilk kez bir kadın matematikçiye verildi. ABD'li Karen Uhlenbeck, bu ödüle layık görülen ilk kadın oldu.

Karen Uhlenbeck, "matematik alanının en prestijli ödülü" olarak nitelendirilen Abel'i kazanan "ilk kadın" ünvanını elde etti. Parça türevli denklemler alanındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Uhlenbeck, fizik, geometri ve kuantum alanlarında da multi-disipliner çalışmalar yapıyor.

Prof. Dr. Uhlenbeck ödülle birlikte, yaklaşık 1 milyon dolarlık çekin de sahibi oldu.

Abel Ödülü, adını 19. yüzyılda yaşayan Norveçli matematikçi Niels Henrik Abel’den alıyor. (Newyork/AA)