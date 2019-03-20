Haluk Levent, Öykü Arin için bu akşam İzmir'de konser verecek

Haluk Levent ve Çinare Melikzade, lösemi hastası 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin'e destek olmak amacıyla bu akşam İzmir'de konser verecek. Celal Atik Spor Salonu'nda saat 19:30'da başlayacak konsere gelenler, orada kök hücre bağışında da bulunabilecek.

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve ilik nakline ihtiyaç duyan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin için Türkiye'de ve yurt dışında başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası sürüyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de, Haluk Levent ve Çinare Melikzade'nin katılımıyla bu akşam Celal Atik Spor Salonu!nda 19.30'da konser düzenliyor.

Müzisyen Haluk Levent, Öykü Arin'in Annesi Eylem Yazıcı'nın ve DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesindeki arkadaşlarının kendisine ulaştığını, kendisinin de bunun çok şık bir hareket olacağını düşündüğünü belirtti. Konser için Anadolu Halk ve Barış Platformunun (AHBAP) sponsor olduğunu belirten Haluk Levent, "Herkesi önce kök hücre bağışına, sonra konsere bekliyoruz. İnsanlar kök hücre ve kan bağışı yapsınlar istiyoruz. Bunun güzel bir şey olduğunu anlatmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu konser birçok kişiye umut olacaktır. Konser alanında Kızılay aracı olacak. Mutlu olmak için mutlu etmek gerekiyor. Gelin birlik olalım, bir olalım, can olalım, dost olalım, ahbap olalım" dedi. (HABER MERKEZİ)

Bugün çok önemli bir gün!

Öykü Arin ve onun durumunda olan tüm çocuklar için.. Sonat için Ekin için İsmail hoca için..

İzmir’in birçok bölgesinde Kızılay çadırlarına uğrayın , konserden önce konser alanındaki Kızılay otobüsüne uğrayın.Bir hayat kurtarabilirsiniz.. pic.twitter.com/DoJQdKHr8O — Haluk Levent (@haluk_levent) 20 Mart 2019