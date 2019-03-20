ÇHD ve HBB davası: Mahkeme, avukat beyanını almadan ceza verdi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6’sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davaya 3. gününde de devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmada mahkeme tutuklu avukatların ve müdafilerinin esasa ilişkin beyanlarını dinlemeden hükmünü açıkladı.

Tutuklu yargılanan Avukat Barkın Timtik, "DHKP/C terör örgütünü kurma veya yönetme" iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı ve cezada indirim uygulanmadı. Tutuklu yargılanan Avukat Selçuk Kozağaçlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 11 yıl 3 ay hapse çarptırıldı, cezada indirim uygulanmadı.

Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 13 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, haklarındaki yakalama kararının devamına hükmetti. Hakkında yakalama kararı bulunan Şükriye Erden'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 12 yıl hapis, tutuklu yargılanan Avukat Behiç Aşçı’ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 12 yıl, Aytaç Ünsal ve Engin Gökoğlu ile hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Gökten’e de aynı suç ileri sürülerek 10 yıl 6 ay, tutuklu yargılanan Aycan Çiçek ile hakkında yakalama kararı bulunan Naciye Demir'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 9'ar yıl, Ezgi Çakır Gökten’e de aynı suç ileri sürülerek 8 yıl ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Mahkeme, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Yağmur Ereren Evin ve Ayşegül Çağatay’a 3 yıl 9 ay hapis verirken, Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir’in duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak cezalarını 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

Tüm tutuklu avukatların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, Özgür Yılmaz, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Süleyman Gökten ve Naciye Demir’in aldıkları ceza miktarından dolayı hükmen tutuklanmalarına ve haklarındaki yakalama emrinin infazının beklemesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Oya Aslan ve Güray Dağ’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Duruşmaya tutuklu avukatlar ve müdafileri katılmadı. Tutuksuz yargılanan avukatlardan Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir’in hazır bulunduğu duruşmada, 100’ü aşkın jandarma görevlisi vardı. Duruşmayı izleyenler arasında sanık yakınlarının yanı sıra Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği'nden (ELDH) avukatlar ile İtalya, Belçika, Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan avukatları ile Uluslararası Af Örgü Türkiye Kampanyaları Koordinatörü Milena Buyum izledi.

AVUKATLARIN YOKLUĞUNDA BEYANLAR DİNLENDİ

Üçüncü blok duruşmalarının ikinci gününde (dün) mahkeme, esasa ilişkin beyanların alınması için duruşmayı bugün saat 10.00’a bırakmıştı. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, saat 10.37 olmasına rağmen tutuklu sanıklar ve avukatlarının salona gelmediğini zapta geçirdi. Başkan Gürlek daha sonra, tutuksuz sanıklar Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir’e esasa ilişkin beyanlarını sordu. Avukatının aynı zamanda eşi olduğunu ve hamileliği sebebiyle rapor alarak duruşmaya katılamadığını belirten Mandacı, esasa ilişkin bu aşamada savunma yapamayacağını söyledi. Mandacı, dünkü taleplerini tekrarladı ve ev hapsinin kaldırılmasını istedi. Tutuksuz avukatlardan Zehra Özdemir de, dünkü duruşmada mahkemenin, avukatı Bahattin Özdemir’i kısıtladığını hatırlattı ve avukatının yokluğunda esasa ilişkin savunma yapamayacağını ifade etti. Özdemir, haftada iki gün imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep etti. Son sözleri sorulan Mandacı ve Özdemir, “avukatlarımız eşliğinde savunma yapmak isterdik” diyerek beraat istedi.

Öte yandan avukatlar dün heyetin reddini istemiş ancak mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti. Avukatların, heyetin, reddi hakim talebini geri çevirmesi üzerine bir üst mahkeme olan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettikleri öğrenildi.