Kadir Has Üniversitesi araştırması: En önemli sorun pahalılık

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması’nın sonuçlarına göre, Türkiye’nin en önemli sorunu listesinde ilk sırada ekonomi yer aldı.

EN ÖNEMLİ SORUN OLARAK EKONOMİYİ GÖRENLERİN ORANI YÜZDE 33’E YÜKSELDİ

Cumhuriyet’in haberine göre; 2016’da yüzde 16, 2017’de yüzde 22 olan en önemli sorun olarak ekonomiyi görenler, Aralık 2018’de yapılan ankette yüzde 33’e yükseldi. En önemli sorun olarak iç ve dış güvenliği görenlerin toplamı ise 2016’da yüzde 24 iken, 2017’de yüzde 14’e, 2018’de yüzde 7’ye geriledi. Demokrasiyi en önemli sorun olarak görenlerin oranı iki yılda yüzde 7’den yüzde 14’e, çevreyi en önemli sorun olarak görenlerse yüzde 3’ten yüzde 7’ye ulaştı.

ENERJİ PAHALILIĞI İLK SORUN OLARAK GÖRÜLÜYOR

“Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir” sorusuna yanıtlarda da ilk sırayı yüzde 42’lik oyla pahalılık aldı. Geçen yıl da yine pahalılık ilk sıradaydı. Enerjide en büyük sorunu çevre olarak görenlerin oranı da iki yılda yüzde 3’ten yüzde 15’e yükseldi.

AKP VE MHP SEÇMENLERİ DE PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ

Araştırma sonuçları, AKP ve MHP seçmenlerinin de enerjide pahalılıktan şikayetçi olduğunu ortaya koydu. Enerjide en önemli sorun pahalılık diyenlerin siyasi parti tercihleri incelendiğinde MHP yüzde 51 ile ilk sırada yer aldı. MHP için bu oran 2017’de yüzde 36 idi. AKP’lilerin de yüzde 39’u, enerjide en büyük sorununun pahalılık olduğunu söyledi. Bu oran CHP’de yüzde 44, HDP’de yüzde 43 oldu.

EN ÇOK MHP TABANI ŞİKAYETÇİ

“Elektrik fiyatlarını nasıl buluyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 90’ı “yüksek” ve “çok yüksek” yanıtını verdi. Bu oran geçen sene yüzde 80 idi. Aynı dönemde “elektrik fiyatlarını normal bulanlar” yüzde 19’dan yüzde 8’e geriledi. Yüksek bulanların siyasi parti tercihleri incelendiğinde HDP yüzde 86, AKP yüzde 87, CHP yüzde 92, MHP ise yüzde 93 olarak gerçekleştiği görüldü. 31 Mart’taki yerel seçimler için AKP ile ittifak yapan MHP’nin seçmenlerinin enerjideki pahalılıktan en çok şikayetçi olan seçmen grubu olması dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)