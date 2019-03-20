Cudi Dağı'nda EYP infilak etti: 1 asker hayatını kaybetti

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 20 Mart 2019 Çarşamba

Yerel seçim gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam çağrısı, Yeni Zelanda'daki terör saldırısı, ekonomik veriler ve daha fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta