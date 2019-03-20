20 Mart 2019 10:04
Cudi Dağı'nda EYP infilak etti: 1 asker hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Cudi Dağı bölgesinde PKK'ye yönelik düzenlenen operasyonda EYP'nin infilak etmesiyle 1 asker hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
DHA'nın haberine göre Silopi ilçesinde PKK'ye yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" adıyla düzenlenen operasyon kapsamında bu sabah 05.30 sıralarında yaşanan patlamada sonrası yaralanan askerin helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
Acil serviste tedavi edilen askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
HAKURK'A HAVA SALDIRISI
Öte yandan Irak'ta Federal Kürdistan'a bağlı Hakurk'ta PKK mevzilerine hava saldırıları düzenlendiği duyuruldu. (HABER MERKEZİ)